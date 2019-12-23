Что можно взять с собой на ЕГЭ в 2020 году? На математику только линейку!

Накануне «РГ» сообщила, в какие дни в 2020 году пройдут Единые государственные экзамены. Сегодня — о том, что ученики смогут взять с собой в кабинеты, где будет проводиться ЕГЭ.
Математика — линейка.
Физика — линейка, непрограммируемый калькулятор.
Химия — непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических элементов. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.
География — линейка, непрограммируемый калькулятор.
Иностранные языки — технические средства для воспроизведения аудиозаписей, компьютерная техника, не имеющая доступа к интернету, аудиогарнитура для выполнения раздела «говорение».
Источник: РГ