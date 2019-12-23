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Много пьешь? Зажигалка поможет проверить виски и коньяк на качество

16:18 23.12.2019 Фото: pixabay.com
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От некачественного алкоголя отравились 5 тысяч человек в 2019 году в России.

Много пьешь? Зажигалка поможет проверить виски и коньяк на качество
Проверить качество крепкого алкоголя можно в домашних условиях с помощью зажигалки
Сюжет: Алкоголизм
Много пьешь? Зажигалка поможет проверить виски и коньяк на качество

Много пьешь? Зажигалка поможет проверить виски и коньяк на качествоБашка болит: какой алкоголь вызывает жесткое похмельеЕщё 26 новостей

Проверить качество крепкого алкоголя можно в домашних условиях с помощью зажигалки — цвет пламени покажет содержание опасного спирта в напитке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Проверить качество крепкого алкоголя в домашних условиях легко. Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а вот если пламя зеленое — это метиловый спирт, пить который категорически нельзя и необходимо немедленно обратиться в полицию», — сказал П.Шапкин.

Он подчеркнул, что эту процедуру лучше провести перед употреблением спиртного и только в том случае, если возникли сомнения в его безопасности. «В состоянии алкогольного опьянения такие «эксперименты» с огнем опасны», — отметил эксперт.

По его словам, чаще всего в России подделывают крепкий и дорогой алкоголь.

«Чаще всего в России подделывают элитные виски, коньяк, ром и дорогую водку. Охотнее подделывают то, что стоит от 1,5 тыс. руб. Если зайти в интернет, можно увидеть множество объявлений о продаже пустых бутылок из-под любого элитного алкоголя. В эти бутылки заливают подделку. Хорошо, если это подделка будет на основе этилового спирта, а не на основе метанола. Потом это все продается через интернет или через барменов. Когда вы идете в кафе и заказываете там крепкий напиток, то вы не можете быть на 100% уверены в его качестве. В интернете нельзя выбирать алкоголь, потому что там все нелегально, можно погибнуть от такого напитка», — пояснил П.Шапкин.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в России за первые девять месяцев 2019 г. от случайных отравлений алкоголем умерли 5 тыс. 10 человек, что на 11,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Ранее ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова рассказала агентству, что при алкогольном отравлении, особенно суррогатами, сорбенты практически бесполезны, более эффективный способ улучшить состояние — очистить желудок и при необходимости вызвать врача.

Источник: mskagency.ru

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