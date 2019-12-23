Освободили в зале суда: условный срок получила экс-чиновница Анна Захарова за хищения из бюджета Бердска

Анна Захарова также должна возместить причинённый ущерб — суммарно около 900 тысяч рублей

Обвиняемая в хищении 2 млн рублей Анна Захарова

Провозглашен приговор в отношении Захаровой А.В., Горбунова С.А.. Шапран Н.А., Кращук И.А. версия для печати, сообщает пресс-служба суда Бердска.

Приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 19 декабря 2019 года признаны виновными:

— Захарова А.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 (3 эпизода) УК РФ, на основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с лишением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 3 года.

Наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления исполняется самостоятельно.

— Горбунов С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года;

— Шапран Н.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком 1 год 9 месяцев;

— Кращук И.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года.

Мера пресечения в отношении Захаровой А.В. в виде домашнего ареста изменена до вступления приговора суда в законную силу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, она освобождена из-под домашнего ареста в зале суда.

С Захаровой А.В. и Горбунова С.А. взыскано солидарно в пользу муниципального образования г. Бердска Новосибирской области имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 469 680 рублей.

С Захаровой А.В. и Шапран Н.А. взыскано солидарно в пользу муниципального образования г. Бердска Новосибирской области имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 56 211 рублей 84 копейки.

С Захаровой А.В. и Кращук И.А. взыскано солидарно в пользу муниципального образования г. Бердска Новосибирской области имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 373 300 рублей 60 копейки.