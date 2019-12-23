Услуги диагностики заболеваний в Киеве

Это ультразвуковая диагностика, мультиспиральная компьютерная томография. А также магнитно-резонансная томография в Киеве. В городе есть несколько филиалов, они находятся в удобных местах, в доступности для общественного транспорта, включая метро.

Для МРТ в центре используют современный магнитно-резонансный томограф Philips Intera 1.5 Тесла, а также компьютерный томограф Philips Brilliance 64. В центре работает команда квалифицированных специалистов в области диагностики различных заболеваний. Филиалы расположены на левом и правом берегах Днепра в Киеве. До них легко и быстро можно добраться на метро или других видах общественного транспорта, такси или личном автомобиле. Центр работает шесть дней в неделю, исключая воскресенье.

МРТ, как и КТ и УЗИ, являются основными видами диагностики состояния внутренних органов. На их проведение есть ряд противопоказаний и ограничений. О чем стоит знать заранее.

Разновидности МРТ

Диагностика:

беременности;

состояния почек;

рассеянного склероза;

состояния позвоночника;

МРТ с контрастом;

состояния головного мозга.

Диагностические исследования производятся на инновационном оборудовании для томографии, которое гарантированно предоставляет точные данные.

Преимущества

Инновационное медико-диагностическое оборудование.

Разные виды диагностических исследований.

Высокая точность диагностики заболеваний и состояния здоровья.

Выгодная стоимость на каждый вид диагностических исследований.

Удобное расположение филиалов в Киеве, транспортная доступность.

Диагностика любых органов и тканей организма человека.

Удобный для посещений график работы с утра до позднего вечера.

Комфортная обстановка в помещениях центра.

Медицинский персонал с профильным образованием и высокой квалификацией.

Удобные раздевалки.

Наличие бесплатного Wi-Fi .

На сайте компании собрана полезная информация об ее услугах и видах диагностики. Здесь можно узнать о ценах, особенностях проведения диагностических исследований, о противопоказаниях и ограничениях и многом другом. В центре используют комплексный подход к диагностике заболеваний. Подробную информацию и консультации можно получить у менеджера по телефону или заказав обратный звонок на сайте.