Услуги диагностики заболеваний в Киеве

Это ультразвуковая диагностика, мультиспиральная компьютерная томография. А также магнитно-резонансная томография в Киеве. В городе есть несколько филиалов, они находятся в удобных местах, в доступности для общественного транспорта, включая метро.
Для МРТ в центре используют современный магнитно-резонансный томограф Philips Intera 1.5 Тесла, а также компьютерный томограф Philips Brilliance 64. В центре работает команда квалифицированных специалистов в области диагностики различных заболеваний. Филиалы расположены на левом и правом берегах Днепра в Киеве. До них легко и быстро можно добраться на метро или других видах общественного транспорта, такси или личном автомобиле. Центр работает шесть дней в неделю, исключая воскресенье.
МРТ, как и КТ и УЗИ, являются основными видами диагностики состояния внутренних органов. На их проведение есть ряд противопоказаний и ограничений. О чем стоит знать заранее.
Разновидности МРТ
Диагностика:
- беременности;
- состояния почек;
- рассеянного склероза;
- состояния позвоночника;
- МРТ с контрастом;
- состояния головного мозга.
Диагностические исследования производятся на инновационном оборудовании для томографии, которое гарантированно предоставляет точные данные.
Преимущества
- Инновационное медико-диагностическое оборудование.
- Разные виды диагностических исследований.
- Высокая точность диагностики заболеваний и состояния здоровья.
- Выгодная стоимость на каждый вид диагностических исследований.
- Удобное расположение филиалов в Киеве, транспортная доступность.
- Диагностика любых органов и тканей организма человека.
- Удобный для посещений график работы с утра до позднего вечера.
- Комфортная обстановка в помещениях центра.
- Медицинский персонал с профильным образованием и высокой квалификацией.
- Удобные раздевалки.
- Наличие бесплатного Wi-Fi.
На сайте компании собрана полезная информация об ее услугах и видах диагностики. Здесь можно узнать о ценах, особенностях проведения диагностических исследований, о противопоказаниях и ограничениях и многом другом. В центре используют комплексный подход к диагностике заболеваний. Подробную информацию и консультации можно получить у менеджера по телефону или заказав обратный звонок на сайте.