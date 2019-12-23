Срочно ждут за подарками многодетных и малоимущих в Бердске

Срочно ждут за подарком многодетные малоимущие семьи в соцзащите Бердска.

Бесплатные подарки могут получить дети в возрасте от 3 до 14 лет следующих категорий: детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих и многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах; детей граждан, подвергшихся воздействию радиации.



Выдача новогодних подарков производится в Комплексном центре социального обслуживания населения города Бердска по адресу ул. Кирова 2/1 с 8-00 до 17-00, в пятницу и субботу 28.12.2019 до 16-00 час. Кто не сможет получить новогодние подарки до 30.12.3019 года, может подойти 31 декабря с 8-00 до 12-00 час.

Детям из многодетных семей подарки выдаются независимо от дохода, при получении подарка иметь с собой удостоверение многодетной семьи, паспорт родителя и свидетельства о рождении детей, на кого будут выдаваться подарки.

Всем детям, имеющим инвалидность, в возрасте от 3 до 14 лет новогодние подарки традиционно будет выдавать Центр помощи семье и детям «Юнона».

Семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Новосибирской области, и которые подтверждали в 2019 году свои доходы в кабинете № 2 Комплексного центра, за новогодними подарками необходимо подойти в тот же кабинет с паспортом и свидетельствами о рождении ребенка (детей).

На детей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью, подарки можно получить в отделе опеки и попечительства по адресу ул. М.Горького, д.7