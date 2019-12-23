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Пропавшую 16 лет назад девочку с потерей памяти нашли волонтёры в Красноярске

17:00 23.12.2019 Фото: pixabay.com
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Семья из Томска разыскала пропавшую родственницу. Всё это время она была в психиатрической больнице

Пропавшую 16 лет назад девочку с потерей памяти нашли волонтёры в Красноярске
Все эти годы она жила в психиатрической больнице из-за провалов в памяти

Все эти годы она жила в психиатрической больнице из-за провалов в памяти.
Волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Красноярскому краю помогли найти родственников девушки потерявшейся 16 лет назад. Она потерялась из-за провалов в памяти, когда была подростком. Все эти годы ей пришлось провести в больнице, сообщила в субботу ТАСС руководитель регионального подразделения Оксана Василишина.

«В феврале к нам обратились знакомые, которые узнали о девушке, они предложили нам распространить о ней информации, мы связались с полицией, они предоставили по ней данные — когда и при каких обстоятельствах она была найдена. И мы стали распространять ориентировку по всей России при помощи соцсетей. Буквально только сейчас ориентировка попалась на глаза родственникам, они узнали ее», — рассказала Василишина.

По ее словам, девочка пропала после выхода из больницы в Томске еще 16 лет назад. Затем она каким-то образом добралась до Красноярска, где ее на улице нашли сотрудники полиции. Поскольку она не могла сообщить никакой информации, кроме своего имени, ее поместили в психиатрическую больницу, где и прошли эти 16 лет.

«Когда мы начали с ней общаться, она смогла назвать имена братьев и других родственников. И вот с ее сестрой мы созвонились, все данные совпадают. Родные ее заберут, они сейчас восстанавливают документы, потому что у нее паспорт 14-летней девочки, а сейчас ей 32», — добавила собеседник агентства.

Она уточнила, что ранее волонтеры уже помогли найти четверым людям родственников спустя более десяти лет после пропажи.

Источник: ТАСС

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