Пассажир в трусах и с веником в автобусе рассмешил новосибирцев

Необычного пассажира заметили в автобусе №60, пользователи социальных сетей начали гадать, что же произошло с мужчиной

Новосибирцев рассмешил пассажир в трусах и с веником

Житель Новосибирска без верхней одежды и обуви проехался в автобусе.

Горожан позабавил мужчина, который ехал в общественном транспорте в одних трусах, босиком и с веником в руках. Сибиряки поделились фотографиями в социальных сетях.

Интернет-пользователи решили, что мужчина возвращался с пляжа – необычного пассажира встретили в автобусе №60, который курсирует от остановки «Улица Дюканова» до Затулинского жилмассива. Температура воздуха в этот день была в районе семи градусов ниже нуля.

«Ехала с работы на 60-ом автобусе, сидит кадр. Как ни в чём не бывало с веником в руках. Может чей-то муж не вовремя вернулся», – предположила автор публикации.

«Каждый год 21 декабря мы с друзьями ходим в баню», – провела параллель с известным советским фильмом Юлия Варновская.

«Расслабьтесь, люди, чувак с корпоратива едет», – считает Михаил Лыткин.

«Он с начала по Затулинке бегал, мы как раз с ребёнком с сада шли, потом видимо в автобус забежал», – сообщила Мария Феоктистова.

Источник: nsktv.ru