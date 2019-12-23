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Снизили тариф на вывоз мусора в Бердске

16:32 23.12.2019
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Вместо 88 рублей теперь за вывоз твердых бытовых отходов жители Искитима будут платить 59 рублей, изменения вступят в силу с нового года

Снизили тариф на вывоз мусора в Бердске
Бердск пока далек от раздельного сбора мусора
Сюжет: Мусорная реформа
Снизили тариф на вывоз мусора в Бердске

Снизили тариф на вывоз мусора в БердскеПокупает собственный автопарк «мусорный» оператор Новосибирск-ЭкологияЕщё 128 новостей

Тариф на вывоз мусора в Бердске снизили, об этом заявил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

— Тариф снизили. Докладываю: вместо 88 рублей будут платить 59. Ребята сами себя обхитрили в очередной раз. Жизнь покажет. Они сами выбрали этого подрядчика, сами выбрали его по этой цене. Поэтому департамент по тарифам обязан был всё это подкорректировать и снизить тариф. Посмотрим, но понятно, что пока чего-то такого прорывного в направлении работы с мусором не предвидится, — сказал Шимкив, его цитирует «Прецедент».

Стоимость вывоза и утилизации ТКО с человека в Бердске в следующем году составит 59,88 руб. С 1 января в Новосибирской области тариф на вывоз ТКО для 1 человека составлял 92,42 руб. С июля текущего года этот показатель снизился до 88,62 руб.

Напомним, что в Бердске назревает мусорный коллапс: зарастет ли мусором город после 1 января 2020 года пока неизвестно. Регоператор по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» провел аукционы на перевозку мусора по Новосибирской области. Выиграла одна компания — ООО «Айсберг», но как оказалось не во всех лотах. Жанна Теличко отметила, что Бердска в завершенных аукционах нет. Будут ли они работать в будущем году — неизвестно.

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От редакции

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Новый мэр, 23 декабря 2019 19:15
Получается мы в 2019 оплатили 2020
Аноним, 23 декабря 2019 19:16
НВР:Вместо 88 рублей теперь за вывоз твердых бытовых отходов жители Искитима будут платить 59 рублей, изменения вступят в силу с нового года-не ясно причем тут бердск

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