По 100 рублей за штуку продаёт гадалка в Бердске заговорённые яйца

Она выманила у пенсионерки почти 8 тыс. рублей.
Она выманила у пенсионерки почти 8 тыс. рублей.
— Я помимаю, что денег уже не вернуть, но может быть, моя история послужит кому-нибудь уроком, — начала свой рассказ обратившаяся в «Свидетель» пенсионерка Людмила Морозова (имя и фамилия изменены).
Людмила Ивановна рассказала, как месяц назад пришла к гадалке с горькой проблемой: после развода с женой сын начал сильно пить и бросил работу. Не зная, что делать, старушка позвонила гадалке, которую нашла по объявлению. В телефонном разговоре ворожея клятвенно пообещала помочь и назначила консультацию стоимостью 800 рублей, попросив принести фотографию сына. Тяжело вздохнув, старушка-мать взяла недавно принесённую ей пенсию и пошла в надежде на помощь. Гадалка встретила клиентку приветливо, поговорила по душам, а потом несколько раз провела руками над снимком мужчины, считывая его карму.
— Над вашим сыном лежит страшная порча, но я могу снять её за три дня молитв. Один день стоит 2 тыс. рублей – получается 6 тыс. рублей за снятие порчи, — подсчитала гадалка, — А потом, взглянув на старушку, добавила, — Ещё заговорённые яйца надо купить по 100 рублей за штуку. Но вы же ничего не пожалеете для сына?
За яйцами идти далеко не пришлось: в холодильнике у ворожеи нашлась ячейка из 10 яиц. Правда, в магазине такая же тара стоит 60, а не 1000 рублей, как заплатила Людмила Морозова. Пенсионерка три дня потчевала сына волшебными варёными яйцами, чётко следуя рекомендациям специалистки по паранормальным явлениям.
Мужчина ел и пил водку, купленную на остатки материнской пенсии. Прошло три дня в ожидании чуда. Однако даже через неделю оно не случилось: сын продолжил «закладывать», как и раньше. Расстроенная Людмила Ивановна вернулась к гадалке и потребовала вернуть ей деньги. Гадалка в ответ возмущённо замахала руками, а потом мстительно напомнила, что у неё осталась фотография сына клиентки и через неё можно навести ещё более страшную порчу. Старушка в ответ лишь расплакалась.
— Сейчас я очень жалею, что пошла к гадалке и накануне Нового года отдала ей большую часть моей пенсии. Хотя хотела купить на неё немного мандаринов и конфет к празднику, — тяжело вздохнула женщина.
К сожалению, доказать, что гадалка оказала некачественные услуги очень сложно даже в суде. По закону о защите прав потребителей покупатель или получатель услуги должен заказать экспертизу, на основании выводов которой суд и выносит решение. Однако какая экспертиза может быть в отношении специалиста по паранормальным явлениям?
Такой вопрос задал прокурор Бердска Роман Сивак. Невозможно привлечь ворожей и к уголовной ответственности, если человек отдал деньги добровольно. Единственный совет: не обращаться к таким рода специалистам. Как правило, к ним не идут люди, у которых всё в порядке в семье и на работе, нет финансовых проблем. Человек обращается к гадалке, когда переживает несчастье или возникла какая-то проблема. Люди, называющие себя экстрасенсами, являются хорошими психологами. Вначале они поговорят с клиентом, узнают всё об его личной жизни, а потом уже начинают манипулировать, выманивая деньги. Об этом нужно помнить, собираясь посетить экстрасенса.