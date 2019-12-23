Доплату до прожиточного минимума в 9487 рублей выплатят пенсионерам в 2020 году в Бердске

С 2020 года всем бердчанам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума, социальную доплату до его размера будет выплачивать Центр соцподдержки населения.

Социальную доплату к пенсии получат неработающие пенсионеры

С нового 2020 года социальную доплату к пенсии будет выплачивать Центр социальной поддержки населения в Бердске. Об этом на совещании чиновников 23 декабря сообщила директор Центра соцподдержки населения Светлана Казакова.

— С Нового года Управление пенсионного фонда Бердска передает нам эстафету по социальной доплате к пенсии. Сейчас идет подготовка, передача баз данных и согласование всех процедур. С 1 января 2020 года социальной доплатой будет заниматься наш Центр. Тем, кто получал эту выплату до 2020 года, к нам приходить не нужно. Эта выплата установлена в беззаявительном порядке. Тем, у кого право на доплату наступает, обязательно нужно прийти и написать заявление. Это касается только неработающих пенсионеров, — пояснила Казакова.

С 1 января 2020 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в Новосибирской области установлена в размере 9 487 рублей, что превышает величину прожиточного минимума, установленную для пенсионеров в РФ. В связи с изменением величины прожиточного минимума с 1 января 2020 года в Новосибирской области будет устанавливаться региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения составит менее 9 487 рублей, объяснила Светлана Дмитриевна.

Региональная социальная доплата к пенсии будет устанавливаться государственными казенными учреждениями центрами социальной поддержки населения, подведомственными министерству труда и социального развития Новосибирской области по месту жительства (пребывания) пенсионера в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера — 9487 рублей.

Гражданам — получателям федеральной социальной доплаты к пенсии в Новосибирской области, по состоянию на 31 декабря 2019 года региональная социальная доплата к пенсии с 1 января 2020 года будет установлена в беззаявительном порядке, с учетом данных о выплатах федеральной социальной доплаты пенсионерам, которые имеются в Пенсионном фонде.

Отдельные категории неработающих пенсионеров в соответствии с действующим законодательством будут также иметь право на беззаявительный порядок назначения социальной доплаты к пенсии. Это дети-инвалиды и получатели пенсии по случаю потери кормильца до 18 лет через органы Пенсионного фонда.

Неработающие пенсионеры федеральных служб также будут иметь право на социальную доплату к пенсии при условии, если общая сумма материального обеспечения пенсионеров будет меньше установленной в Новосибирской области величины прожиточного минимума пенсионера.

Чтобы исключить какие-то вопросы по социальной доплате к пенсии, в Центре социальной поддержки населения в новогодние каникулы в дни выдачи пенсий, 3, 4, 6 января будет дежурить специалист. Если возникнут вопросы, можно позвонить по тел.: 5-60-51.