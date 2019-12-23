Стоп-старость: Почему женщины в 30 выглядят моложе своей 30-летней мамы?

Около 200 лет назад 50-летний человек уже считался стариком. Сейчас это самый расцвет сил. Изменился не только подход к определению старения, но и само биологическое старение стало протекать медленнее.

После рождения детей женщины начинают стареть быстрее. Усталость, стресс, изменения на гормональном и клеточном уровне — всё это сказывается на молодости и красоте

Наверное, каждый видел фотографии своих молодых родителей, их сестёр и братьев. И, конечно, удивлялся, что они в 30 лет выглядят гораздо старше, мудрее и опытнее. В чём же дело? Почему вы в свои 30 намного юнее и свежее? MedikForum.ru назовёт семь причин такого явления.

Биологическое старение замедляется

Около 200 лет назад 50-летний человек уже считался стариком. Сейчас это самый расцвет сил. Изменился не только подход к определению старения, но и само биологическое старение стало протекать медленнее. У каждого человека есть свои биологические часы, которые редко совпадают с реальным возрастом. Также американские учёные выяснили, что люди сейчас выглядят моложе из-за того, что биологическое старение в целом замедляется.

Люди меньше курят

Вредная привычка становится не такой актуальной как раньше. В 2010 году каждый четвертый курил и зависел от этого до 24 лет, а в 2017 году число тех, кто никогда не пробовал курить до этого возраста, увеличилось до 70 процентов. Кто-то отказывается из-за ценовой политики, а другие предпочитают молодость и здоровье, осознанно не куря.

Женщины позже рожают

После рождения детей женщины начинают стареть быстрее. Усталость, стресс, изменения на гормональном и клеточном уровне — всё это сказывается на молодости и красоте. Но не все современные девушки сейчас стремятся смолоду стать матерями, он и предпочитают карьеру, учёбу, личностный рост. Это в том числе и влияет на то, что они выглядят моложе в свои 30 лет.

Быт отнимает меньше времени и сил

Стиралка, микроволновка, посудомоечная машинка, робот-мылесос и даже мойщик окон — многие бытовые проблемы решает техника. А ведь наши мамы и бабушки тратили много сил и времени на то, чтобы содержать дом в чистоте. Тем самым и старели раньше.

Косметика с SPF-фильтрами

Косметика гораздо лучше по качеству, чем раньше, есть средства с SPF-фильтрами, защищающими кожу от фотостарения. Это помогает продлить молодость кожи, поэтому люди выглядят гораздо моложе, чем их родители.

Больше позитива

У современных людей есть возможность получать больше позитива — посещение разных стран мира, хобби, реализация творческого потенциала, общение, дружба с разными людьми. Всё это дарит желанную молодость, так как уровень стресса гораздо ниже.

Работа, не связанная с физическим трудом

Молодые люди предпочитают профессии, которые не связаны с физическим трудом. Это связано обычно с тем, что они заботятся о своём здоровье и не хотят связываться с убивающими их специальностями. Работа с сфере маркетинга, пиар, финансов, информационных технологий — одна из самых востребованных. А вместе с этим это приводит к тому, что сейчас люди выглядят гораздо моложе родителей в том же возрасте.

Источник: МедикФорум