Тракторист уснул за рулем и задавил двух рабочих насмерть. Трупы сбросил в канализацию

Тракторист объяснил убийство рабочих в Новой Москве

Тракторист, которого подозревают в убийстве двух рабочих в Новой Москве, дал показания.

Как стало известно РЕН ТВ, в ходе допроса мужчина объяснил, что уснул за рулем погрузчика и по неосторожности нажал на педаль газа, в результате чего случайно наехал на коллег. Испугавшись, он скинул их тела в ливневый колодец.

Ранее, 22 декабря, стало известно об обнаружении в колодце в Новой Москве двух тел — мужчины и женщины. Погибшими оказались работники дорожной службы. Об их исчезновении стало известно во время утренней пересменки.

По подозрению в их убийстве был задержан 75-летний уроженец Пензенской области.



Источник: ren.tv