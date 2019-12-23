О новогоднем «рубилове» объявил «Ниваклуб Новосибирск»

Бердские джипперы, желающие принять участие в зимней гонке «WINTER TROPHY 2020», которая намечена на 4 января, уже вовсю регистрируются в официальной группе внедорожного сообщества ВКонтакте.
Бердские джипперы, желающие принять участие в зимней гонке «WINTER TROPHY 2020», которая намечена на 4 января, уже вовсю регистрируются в официальной группе внедорожного сообщества ВКонтакте.
Как рассказал организатор зимнего ралли-батла внедорожников Армен Марутян, специально для тех, кому не сидится дома 4 января пройдет новогоднее 4х4 рубилово — «WINTER TROPHY 2020». О конкретном месте проведения новогодних покатушек джипперов, по словам Армена Марутяна, будет сообщено за 2-3 дня до их начала. Пока проводится предварительная регистрация участников и зрителей.
Напомним читателям «Свидетеля», что мы уже освещали в этом году деятельность «Ниваклуб Новосибирск». На первый областной ралли-батл «Suzuki vs Niva» приехало в общей сложности порядка пятидесяти экипажей, готовых непосредственно к гонкам. А с учётом «припыливших» по бездорожью в течение дня гостей, преимущественно из Бердска, на заброшенном футбольном поле в Агролесе побывало не меньше сотни всяческой автотехники — от внедорожников до пузотёрок.
Дружеское противоборство «сузук», слегка разбавленных другими внедорожными иномарками, и отечественных «нив» продолжалось весь день 27 июля. Победила дружба и команда «Suzuki».