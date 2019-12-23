Открытие праздничных городков состоится 29 декабря в Бердске

В воскресенье Дед Мороз и Снегурочка приглашают горожан на сказочные представления, которые состоятся в 16.00 возле ДК «Родина»; в 17.00 — на праздничной площадке возле кинотеатра «Орион».
В воскресенье Дед Мороз и Снегурочка приглашают горожан на сказочные представления, которые состоятся в 16.00 возле ДК «Родина»; в 17.00 — на праздничной площадке возле кинотеатра «Орион».
Все желающие смогут принять участие в игровой программе и конкурсах. В этот же вечер будут подведены итоги городского фестиваля «Снеговичок», в котором приняли участие более 50 предприятий Бердска.
В этом году на подготовку новогодних площадок городская мэрия потратила более 1,5 млн рублей. На эти средства была куплена новая деревянная горка, изготовлены ледяные фигуры, залит каток.
Организаторы праздника искренне надеются, что все задумки, претворенные ими в жизнь, понравятся бердчанам, подарят им сказочное, новогоднее настроение.