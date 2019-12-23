За падение глыбы снега на мужчину в Мурманске СК возбудил уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), пишет СК РФ.

По данным следствия, с 16 по 21 ноября 2019 года на крыше дома по улице Шмидта в городе Мурманске произошло скопление ледяных образований, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей в случае самопроизвольного схода наледи с крыши указанного дома. По причине непроведения своевременных работ по очистке крыши дома ответственными лицами в утреннее время 21 ноября 2019 года произошел сход образовавшейся наледи, в результате этого были причинены телесные повреждения местному жителю 1952 года рождения.

Установлено, что многоквартирный дом находился под управлением одной из управляющих организаций города Мурманска.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе следователями допрашиваются свидетели произошедшего, должностные лица и работники управляющей компании и муниципальных органов, ответственных за своевременную организацию очистки крыши от снега. Результатами назначенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные пострадавшим телесные повреждения расцениваются как не причинившие вреда здоровью человека. Расследование уголовного дела продолжается.