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Удерживают ли 13% с пенсии?

19:47 23.12.2019
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Удерживают ли 13% с пенсии?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталия:
Удерживают ли 13% с пенсии?

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Аноним, 23 декабря 2019 20:16
Ст. 217 НК РФ:
"Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
...
2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
..."

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