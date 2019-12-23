В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталия:
Удерживают ли 13% с пенсии?
Удерживают ли 13% с пенсии?
Удерживают ли 13% с пенсии?
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталия:
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От редакции
Кто знает?
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"Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
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2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
..."