Удерживают ли 13% с пенсии?

Удерживают ли 13% с пенсии?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталия:

Удерживают ли 13% с пенсии?

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