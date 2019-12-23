Аномально теплая зима-2019 проходит почти без снега в России

Обское море уже замерзло, но лед не везде крепкий

Погода на Русской равнине пока не напоминает о близости Нового года. Неудобства в декабре создают не снегопады, а туманы. В воскресенье они сгустились над Санкт-Петербургом, Москвой, Воронежем, Ростовом-на-Дону и другими городами. Кое-где в день зимнего солнцестояния прошёл дождь. И это окончательно запутало растения и животных: повсеместно – от Санкт-Петербурга до Краснодара и от Смоленска до Саратова – распускаются одуванчики и подснежники, набухают почки на сирени. А, например, в Тульской области в рост пошли грибы. Любители «тихой охоты» перед Новым годом отправились в леса за опятами и вёшенками!

Впрочем, удивляться здесь нечему – средняя температура зимы пока во многих регионах устойчиво держится в плюсе. И если судить по ней, на дворе сейчас не декабрь, а конец октября – разгар сезона осенних грибов! В то же время главной зимней приметы – снега – на Русской равнине очень мало. Сейчас подобие сугробов лежит лишь в Поволжье и на севере Европейской России. А ведь обычно в это время снежный покров появляется в низовьях Волги, Дона, на Украине, в Белоруссии и странах Прибалтики.

Причина такой аномалии – мощные вторжения тёплого атлантического воздуха. Первыми на пути циклонов оказываются страны Западной Европы. В конце прошедшей недели сразу два ненастных вихря, «Эльза» и «Фабьен», привели к ливням, оползням и наводнениям в Испании, Португалии и Франции, погибли 8 человек, потоками воды уносило машины. Британцы назвали произошедшее предрождественским адом. Подтопило графства, в которых проживает 18 миллионов человек.



Атлантический циклон сегодня доберётся и до европейской территории России. Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несёт с собой очередную порцию очень тёплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск – Пермь осадки перейдут в снег.Потепление окажется столь мощным, что во многих районах стоит ждать рекордов максимальной температуры. Например, в Москве уже сегодня утром столбики термометров поднимутся выше отметки +4°. А во второй половине дня воздух прогреется до +7 …+8°. То есть как минимум на градус будет превышено экстремальное значение 2015 года. Однако такая погода не продержится долго. Уже завтра днём не выше +5°. Самое существенное похолодание прогнозируется в четверг-пятницу – в полуденные часы около 0…+1°, осадки станут переходить в снег, и в столице начнёт формироваться снежный покров.

Источник: Метеовести