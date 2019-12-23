Травят певицу Нюшу за странное имя Симба пользователи в инстаграме

«Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, все-таки это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя — единственная в своем роде. Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант