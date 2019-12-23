23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Травят певицу Нюшу за странное имя Симба пользователи в инстаграме

20:13 23.12.2019 Фото: www.publicdomainpictures.net
0

Это произошло после того, как исполнительница впервые показала ребенка, снявшись для обложки журнала Hello

Травят певицу Нюшу за странное имя Симба пользователи в инстаграме
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери

Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери. Это произошло после того, как исполнительница впервые показала ребенка, снявшись для обложки журнала Hello, которому дала интервью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Большая премьера на страницах нового номера HELLO! ✨ ⠀ Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя. Представить маленькую Симбу миру певица и ее муж, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов доверили HELLO! ⠀ Семья приняла участие в яркой съемке для последнего в уходящем году номера издания, который выйдет завтра, 23 декабря. Не пропустите! @hello__ru #hello_ru #hello_russia #Нюша ⠀ Интервью: Люба Егорова @darndreamer Фото: Алена Никифорова @sunny_blossom Стиль: Дарья Турова @darieturova Продюсер: Ольга Закатова @olga__zakatova Мейк-ап и прически: Елена Синяк @elena_sinyak Ассистент фотографа: Дмитрий Тарасов Ассистент стилиста: Анна Усик Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина @sama__dobrota Благодарим LID’S EVENTHOUSE @lidseventhouse, BEST DECOR PLACE @bestdecorplace и ресторан Иностранцы за помощь в организации съемки

Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru)

Подписчики сразу начали возмущаться, вспоминать анимационный фильм студии Disney «Король Лев» .

«Хорошо хоть не Пумба», — прокомментировала @1991_aleksandra.
«Реально Симба? Радует, что не Чунга-Чанга», — присоединилась к обсуждению @maria_mash.
«Я понимаю, хотели необычное имя, но не Симба же. И к отчеству ну никак не подходит. Подрастет, совсем задразнят — будут постоянно спрашивать: «Ты из мультика «Король Лев»?» — подчеркнула @e_shchur.
«Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребенком?» — возмутился @markus_ricardo1.
Были и те, кто предположил, что «Симба» может быть сокращением от имени Серафима, но большинство все равно продолжило троллить.
 «Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, все-таки это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя — единственная в своем роде. Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант

— Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло», — объяснила певица.

 Нюша (Анна Шурочкина) впервые стала мамой в ноябре 2018 года.
В 2017 году она вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова, с которым начала отношения в 2016 году.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нравится имя Симба?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Симптомы рака в области головы и шеи назвал онколог: шатаются зубы без всяких причин?
20:35 23-12-2019
Симптомы рака в области головы и шеи назвал онколог: шатаются зубы без всяких причин?
Травят певицу Нюшу за странное имя Симба пользователи в инстаграме
20:13 23-12-2019
Травят певицу Нюшу за странное имя Симба пользователи в инстаграме
Аномально теплая зима-2019 проходит почти без снега в России
20:04 23-12-2019
Аномально теплая зима-2019 проходит почти без снега в России
Удерживают ли 13% с пенсии? 1
19:47 23-12-2019
Удерживают ли 13% с пенсии?
За падение глыбы снега на мужчину в Мурманске СК возбудил уголовное дело
19:45 23-12-2019
За падение глыбы снега на мужчину в Мурманске СК возбудил уголовное дело
БердскДоплату до прожиточного минимума в 9487 рублей выплатят пенсионерам в 2020 году в Бердске
18:15 23-12-2019
Доплату до прожиточного минимума в 9487 рублей выплатят пенсионерам в 2020 году в Бердске
БердскБольшой мусорный вопрос: связан ли с Ротенбергом регоператор и новая транспортная компания «Айсберг» Новосибирска? 1
18:00 23-12-2019
Большой мусорный вопрос: связан ли с Ротенбергом регоператор и новая транспортная компания «Айсберг» Новосибирска?
Тракторист уснул за рулем и задавил двух рабочих насмерть. Трупы сбросил в канализацию
17:45 23-12-2019
Тракторист уснул за рулем и задавил двух рабочих насмерть. Трупы сбросил в канализацию
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:30 23-12-2019
Фотомарафон
БердскПросят помощи попавших под снос домов жителей Бердска противники стройки 30-этажек из Екатеринбурга 4
17:30 23-12-2019
Просят помощи попавших под снос домов жителей Бердска противники стройки 30-этажек из Екатеринбурга