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Здоровье / Общество

Симптомы рака в области головы и шеи назвал онколог: шатаются зубы без всяких причин?

20:35 23.12.2019
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Обратите внимание на какие-то опухоли или шишечки, уплотнения, на которые люди годами не обращают внимания. Это непонятные выделения, белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка, дискомфорт при глотании.

Симптомы рака в области головы и шеи назвал онколог: шатаются зубы без всяких причин?
Повод пойти к лору, если у взрослого человека без хронических заболеваний на ровном месте возник острый отит, заложенность носа и головные боли
Сюжет: Онкология
Симптомы рака в области головы и шеи назвал онколог: шатаются зубы без всяких причин?

Симптомы рака в области головы и шеи назвал онколог: шатаются зубы без всяких причин?Сильно потеете? Гипергидроз предупреждает об онкологииЕщё 158 новостей

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи. При их обнаружении следует посетить врача.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева.

«Это неясные боли, какие-то опухоли или шишечки, уплотнения, на которые люди годами не обращают внимания. Это непонятные выделения, белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка, дискомфорт при глотании. Тревожный сигнал, если начали шататься зубы без особых причин. Нужно обращать внимание на пигментные пятна, если они начинают менять цвет и расти.

Повод пойти к лору, если у взрослого человека без хронических заболеваний на ровном месте возник острый отит, заложенность носа и головные боли. Врач должен посмотреть носоглотку. Настороженность должна быть и со стороны пациента, и со стороны врача».

Яковлева отметила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливает до 84% больных. Однако, посетовала хирург-онколог, только треть заболеваний диагностируется на начальной стадии.

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