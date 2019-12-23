Путин проехал по железной дороге Крымского моста

После этого президент перешел в один из вагонов, где пообщается с рабочими, которые были заняты на строительстве моста.

На церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Фото РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу. Войдя в состав, Путин направился в кабину машиниста и некоторое время пути провел в ней. После этого президент перешел в один из вагонов, где пообщается с рабочими, которые были заняты на строительстве моста.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

27 декабря 2014 года власти в Киеве приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки.