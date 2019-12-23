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Путин проехал по железной дороге Крымского моста

21:15 23.12.2019 Фото: РИА Новости/Кремлин.ру
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После этого президент перешел в один из вагонов, где пообщается с рабочими, которые были заняты на строительстве моста.

Путин проехал по железной дороге Крымского моста
На церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Фото РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу. Войдя в состав, Путин направился в кабину машиниста и некоторое время пути провел в ней. После этого президент перешел в один из вагонов, где пообщается с рабочими, которые были заняты на строительстве моста.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

27 декабря 2014 года власти в Киеве приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки.

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От редакции

Хотите проехать по железной дороге Крымского моста?

житель Бердска, 23 декабря 2019 22:12
Ну вот, и Ротенберги немного заработали...
Поросёнок Пётр, 23 декабря 2019 22:50
Ротенберг же говорил, что он ничего на этом проекте не заработал, это его подарок России
Подряд на строительство Крымского моста, скорее всего, принесет компании «Мостотрест» миллиардера Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом Forbes рассказал генеральный директор «Мостотреста» Владимир Власов. По его словам, не получит прибыли и холдинг «Стройгазмонтаж», недавно проданный Ротенбергом «Газпрому» и также участвовавший в строительстве моста. «Будет хорошо, если «Стройгазмонтаж» не будет в минусе», — сказал Власов в интервью Forbes.
Поросёнок Пётр, 23 декабря 2019 22:52
Ну и ещё немного весёлого про мост
Ротенберг обанкротил 15 организаций, строивших Крымский мост.
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему они уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги. Общая сумма задолженности составляет почти полмиллиарда рублей. Пострадавшие винят в своих проблемах фирму "ДЕКО", которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Короче, все работали бесплатно
Аноним, 23 декабря 2019 23:04
Клево
и сколько бы не брызгали слюной хейтеры, это действительно знаковое событие современной России! ведь многие не верили, а теперь вон желчью брызжут

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