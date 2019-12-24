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На проституции ОПГ имела с клиентов 1 млн рублей в месяц в Новосибирске

13:39 24.12.2019 Фото: pixabay.com
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Руководила преступной группой жительница Новосибирска, в интимный бизнес она втянула мужа и сына и еще несколько человек. Жриц любви искали по городам Сибири.

На проституции ОПГ имела с клиентов 1 млн рублей в месяц в Новосибирске
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по фактам организации и вовлечения в занятие проституцией

Следователем следственной части Главного управления МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в организации и вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, совершенные организованной группой), ч. 1 ст. 241 (организация занятия проституцией, а равно содержание притонов для занятия проституцией) Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с ноября 2009 года по ноябрь 2018 года 60-летняя жительница Калининского района, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичное преступление, организовала преступную группу, занимавшуюся в разных районах Новосибирска организацией занятия проституцией и вовлечением в нее девушек. В состав созданной ею организованной группы входили муж и сын. Позже обвиняемая привлекла в состав организованной группы еще 7 лиц.

Лидер группы и ее участники организовали занятие проституцией женщинам, проживающим как в Новосибирской области, так и в близлежащих регионах Сибири. Способ вовлечения заниматься такого рода деятельностью был простым – женщинам обещали высокую зарплату и стабильный доход.

Для оказания интимных услуг обвиняемые доставляли женщин в арендованные ими в Калининском и Заельцовском районах города Новосибирска квартиры. Ежемесячный доход составлял около миллиона рублей.

В ноябре 2018 года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области деятельность участников организованной преступной группы была пресечена.

При обыске по месту проживания задержанных полицейские изъяли предметы и документы, имеющие значение для доказательства их противоправных действий.

По ходатайству следователя в отношении лидера организованной группы, ее мужа и сына была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, двое – под домашним арестом.

Сотрудниками полиции установлена причастность фигурантов к совершению 1 факта организации занятия проституцией и 9 фактам вовлечения в занятие проституцией.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: МВД по НСО

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