Мужчина избивал не только погибшую девочку, но и её 4-летеюю сестру

Пьяный отец кулаками по голове насмерть забил 3-летнюю дочь в Нефтеюганске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре продолжается расследование уголовного дела по факту убийства трехлетней девочки в городе Нефтеюганске.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая от полученных телесных повреждений скончалась на следующий день.

В ходе проведения первоначальных следственных действий также установлено, что в декабре текущего года мужчина неоднократно избивал не только указанную девочку, но и ее четырехлетнюю сестру.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователями в суд внесено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, следователями организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будет дана оценка правомерности действий и решений должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших в ноябре 2019 года мужчине на попечительство его дочерей.

Источник: Следком