24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Пьяный отец кулаками по голове насмерть забил 3-летнюю дочь в Нефтеюганске

09:00 24.12.2019 Фото: Pixabay
1 1

Мужчина избивал не только погибшую девочку, но и её 4-летеюю сестру

Пьяный отец кулаками по голове насмерть забил 3 летнюю дочь в Нефтеюганске
Пьяный отец кулаками по голове насмерть забил 3-летнюю дочь в Нефтеюганске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре продолжается расследование уголовного дела по факту убийства трехлетней девочки в городе Нефтеюганске.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая от полученных телесных повреждений скончалась на следующий день.

В ходе проведения первоначальных следственных действий также установлено, что в декабре текущего года мужчина неоднократно избивал не только указанную девочку, но и ее четырехлетнюю сестру.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователями в суд внесено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, следователями организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будет дана оценка правомерности действий и решений должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших в ноябре 2019 года мужчине на попечительство его дочерей.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какого наказания заслуживает?

Аноним, 24 декабря 2019 10:04
О, а ещё где-кого убили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
11:15 24-12-2019
Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
11:03 24-12-2019
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
11:00 24-12-2019
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
БердскДопились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
10:45 24-12-2019
Допились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
10:36 24-12-2019
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
10:34 24-12-2019
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
10:30 24-12-2019
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
10:28 24-12-2019
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
"Ушла сама": журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину
10:15 24-12-2019
БердскВыдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска
10:00 24-12-2019
Выдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска