24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование

Зажигай огни ярче с «Чудолесьем»

09:08 24.12.2019 Фото: Детский оздоровительный лагерь "ЧУДОЛЕСЬЕ"
0

Зажигай огни ярче! В Чудолесье проходят веселые, интересные, яркие новогодние заезды.

Зажигай огни ярче с Чудолесьем
Новогодние заезды в «Чудолесье»

Зажигай огни ярче! В Чудолесье проходят веселые, интересные, яркие новогодние заезды!

Что же вас ожидает в программе:
Интерактивное знакомство на площади Дружбы с хранителями Чудолесья

Командное дело
Театрализованный зачин-погружение в тематику заезда.
Зимний тимбилдинг
Handmade мастерская
Интеллект-шоу на современных интернет-приложениях
Праздничная программа
Новогоднее кафе
ФотосессияЗажигай огни ярче! В Чудолесье проходят веселые, интересные, яркие новогодние заезды
Новогодняя вечеринка и танцевальные импровизации в стиле Джаст Дэнс.

Источник: Раздел Детского оздоровительного лагеря «ЧУДОЛЕСЬЕ» на сайте весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любили ездить в детские лагеря?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
11:15 24-12-2019
Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
11:03 24-12-2019
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
11:00 24-12-2019
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
БердскДопились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
10:45 24-12-2019
Допились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
10:36 24-12-2019
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
10:34 24-12-2019
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
10:30 24-12-2019
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
10:28 24-12-2019
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
"Ушла сама": журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину
10:15 24-12-2019
БердскВыдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска
10:00 24-12-2019
Выдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска