Зажигай огни ярче с «Чудолесьем»

Новогодние заезды в «Чудолесье»

Зажигай огни ярче! В Чудолесье проходят веселые, интересные, яркие новогодние заезды!

Что же вас ожидает в программе:

Интерактивное знакомство на площади Дружбы с хранителями Чудолесья



Командное делоТеатрализованный зачин-погружение в тематику заезда.Зимний тимбилдингHandmade мастерскаяИнтеллект-шоу на современных интернет-приложенияхПраздничная программаНовогоднее кафеФотосессияЗажигай огни ярче! В Чудолесье проходят веселые, интересные, яркие новогодние заездыНовогодняя вечеринка и танцевальные импровизации в стиле Джаст Дэнс.

Источник: Раздел Детского оздоровительного лагеря «ЧУДОЛЕСЬЕ» на сайте весь Бердск