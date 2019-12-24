Зажигай огни ярче с «Чудолесьем»

Зажигай огни ярче! В Чудолесье проходят веселые, интересные, яркие новогодние заезды!
Что же вас ожидает в программе:
Интерактивное знакомство на площади Дружбы с хранителями Чудолесья
Театрализованный зачин-погружение в тематику заезда.
Зимний тимбилдинг
Handmade мастерская
Интеллект-шоу на современных интернет-приложениях
Праздничная программа
Новогоднее кафе
ФотосессияЗажигай огни ярче! В Чудолесье проходят веселые, интересные, яркие новогодние заезды
Новогодняя вечеринка и танцевальные импровизации в стиле Джаст Дэнс.
Источник: Раздел Детского оздоровительного лагеря «ЧУДОЛЕСЬЕ» на сайте весь Бердск