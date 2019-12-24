Каток в форме фаллоса «возбудил» вице-мэра Новосибирска. Его не будут переделывать

Мэр Анатолий Локоть ответил на шумиху вокруг катка, а Анна Терешкова заявила, что «настоящее искусство должно возбуждать». А Юрий Дудь запостил фото в своем Instagram.

Анна Терешкова прокомментировала фаллический каток

«Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала у себя в Facebook вице-мэр Новосибирска — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова под фото катка у Оперного театра Новосибирска. При этом Анна Терешкова отметила, что сооружение не будет переделываться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Новосибирска и всей России смеются над формой катка и главной ёлки в центре города. Известный новосибирский фотограф Слава Степанов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал снимки катка и ёлки на площадке рядом с Оперным театром на площади Ленина. Фотографии сделаны с высоты, очертания вызвали неоднозначную реакцию у новосибирцев.

Кто-то считает, что каток с ёлкой напоминает бутылку, кто-то видит сходство с космической ракетой, но большинство сходятся во мнении, что изображение напоминает гигантский фаллический символ.

Фотографии быстро разлетелись по крупным новосибирским сообществам в социальной сети «Вконтакте», а затем и всей страны. Пользователи с юмором восприняли такой «подарок» от властей города и упражняются в остроумии в комментариях.

Сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета в этом году впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Новогодний городок, включающий большой каток, главную городскую елку и различные композиции, посвященные заканчивающемуся Году театра в России, открыли вечером 20 декабря.

А на следующий день известный новосибирский фотограф Слава Степанов разместил в социальных сетях фотографии новогоднего городка, снятые с помощью квадрокоптера.

Во время церемонии открытия новогоднего городка Терешкова рассказала, что украшенный театральный сквер с иллюминацией, главной городской елкой и катком в этом году стал праздничной площадкой «для эстетического удовольствия и созерцания». В Год театра город, по ее словам, отдает дань классическому искусству — Большому академическому театру, который является визитной карточкой Новосибирска, а в 2020 году отметит 75-й юбилей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время последней в 2019 году сессии горсовета не смог не прокомментировать шумиху вокруг «фаллического катка».

— В психиатрии есть такой тест, когда приглашают и показывают разные пятна. В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен, — высказался Локоть 23 декабря.

Даже известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выложил в своем Instagram фотографию, уже успевшего стать популярным,катка Новосибирска. Публикация уже успела собрать 283 110 лайков.

Вот такой каток в центре Новосибирска, — подписал пост Юрий Дудь. — Вот это я понимаю — сила Сибири!

В комментариях под постом люди шутили и про послание инопланетянам, и про Фрейда, и про специфическое видение

художников:

— Это наше послание инопланетянам.

— Все хорошо, просто каток «по Фрейду».

— Вам смешно, а мы тут живем.

— Они художники, они так видят, — пишут люди.