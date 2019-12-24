Выдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска

Если вы не знаете, сколько вам нужно заплатить по налогам, спросите у налоговых инспекторов 24 декабря

Повысился уровень собираемости имущественного налога в Бердске. Но он не достиг планируемых 85%, поэтому 24 декабря налоговые инспекторы проводят акцию с использованием мобильного офиса, рассказала на совещании чиновников 23 декабря начальник межрайонной налоговой инспекции Елена Перемитина.

— С утра планируется участие наших сотрудников в Многофункциональном центре, где мы будем с базой данных. Всем посетителям сможем сообщить наличие задолженности и выдать квитанцию на оплату налога. После обеда мы планируем работу в торговом центре «Колорлон». Предполагается, что там будет самый большой поток покупателей. Считаем, что все должно пройти эффективно. К сожалению, мобильный офис один на все управление. Дали его только на 24 декабря. Но хочу сказать, что у нас продолжается акция «В новый год без долгов». Мы активно доносим эту информацию до жителей. Поэтому, если кто-то по какой-то причине не оплатил имущественные налоги, нужно это сделать, — отметила Перемитина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у Бердска была самая низкая собираемость налогов на территории межрайонной налоговой инспекции. Территория — это шесть муниципальных районов: Сузун, Маслянино, Черепаново, Искитим, Искитимский район, Бердск. На 18 декабря процент собираемости имущественного налога в Бердске самый высокий из шести территорий — 71,6. В то время как средний — 68,7%,