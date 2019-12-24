24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска

10:00 24.12.2019, Галина Панчева Фото: pixnio.com
0

Налоговики проведут акцию 24 декабря. Цель мероприятия — повысить собираемость налогов до 85%. Пока заплатили 71,6%.

Выдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска
Если вы не знаете, сколько вам нужно заплатить по налогам, спросите у налоговых инспекторов 24 декабря

Повысился уровень собираемости имущественного налога в Бердске. Но он не достиг планируемых 85%, поэтому 24 декабря налоговые инспекторы проводят акцию с использованием мобильного офиса, рассказала на совещании чиновников 23 декабря начальник межрайонной налоговой инспекции Елена Перемитина.

— С утра планируется участие наших сотрудников в Многофункциональном центре, где мы будем с базой данных. Всем посетителям сможем сообщить наличие задолженности и выдать квитанцию на оплату налога. После обеда мы планируем работу в торговом центре «Колорлон». Предполагается, что там будет самый большой поток покупателей. Считаем, что все должно пройти эффективно. К сожалению, мобильный офис один на все управление. Дали его только на 24 декабря. Но хочу сказать, что у нас продолжается акция «В новый год без долгов». Мы активно доносим эту информацию до жителей. Поэтому, если кто-то по какой-то причине не оплатил имущественные налоги, нужно это сделать, — отметила Перемитина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у Бердска была самая низкая собираемость налогов на территории межрайонной налоговой инспекции. Территория — это шесть муниципальных районов: Сузун, Маслянино, Черепаново, Искитим, Искитимский район, Бердск. На 18 декабря процент собираемости имущественного налога в Бердске самый высокий из шести территорий — 71,6. В то время как средний — 68,7%,

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы вовремя платите налоги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
11:15 24-12-2019
Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
11:03 24-12-2019
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
11:00 24-12-2019
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
БердскДопились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
10:45 24-12-2019
Допились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
10:36 24-12-2019
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
10:34 24-12-2019
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
10:30 24-12-2019
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
10:28 24-12-2019
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
"Ушла сама": журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину
10:15 24-12-2019
БердскВыдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска
10:00 24-12-2019
Выдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска