Не удобный маршрут у автобуса 109 к

Водителям так не удобно и пассажирам этого автобуса они хотят тоже, чтобы площадью Горького стала улицей, тогда пассажиры не будут нервничать. Опубликуйте, пожалуйста, эту статью в вашу газету.

В группу Курьер.Среда.Бердск написал Евгений:

Здравствуйте уважаемая редакция газеты Курьер.Среда, опубликуйте, пожалуйста, в вашу газету. Я житель поселка Новый, инвалид 2 группы, слышал такой разговор, что автобус 109к, когда едет с остановки торговый центр, то ему приходится делать лишний круг по Островского и Герцена, а потом на Ленина. Водителям так не удобно и пассажирам этого автобуса они хотят тоже, чтобы площадью Горького стала улицей, тогда пассажиры не будут нервничать. Опубликуйте, пожалуйста, эту статью в вашу газету.

С уважением, Евгений Любимов поселок Новый город Бердск