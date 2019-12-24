«Ты что, выпил, что ли?»: Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Ротенберг присутствовал в поезде, на котором Путин отправился в Тамань на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Ротенберг звонил ночью Владимиру Путину для того, чтобы рассказать об успешном поднятии железнодорожной арки Крымского моста

Представитель Аркадия Ротенберга объяснил РБК слова президента Владимира Путина, который во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал о ночном звонке бизнесмена. Ранее Аркадий Ротенберг был владельцем компании — генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж».

Это был звонок c целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно, — передала РБК объяснение бизнесмена его представитель. — Это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста».

Ротенберг присутствовал в поезде, на котором Путин отправился в Тамань на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.В вагоне-ресторане, где Путин сел за стол со строителями, на трансляции RT был слышен отрывок разговора: «Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет».

Железнодорожную арку Крымского моста строители установили в августе 2017 года. Конструкцию весом более 6 тыс. т поднимали домкратами на 700 тросах. К месту установки ее доставляли на специальных плавучих опорах. Процесс подъема начался вечером 28 августа и занял всю ночь.

Аркадий Ротенберг является основателем и бывшим владельцем компании «Стройгазмонтаж», которая была генподрядчиком строительства Крымского моста. В ноябре Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» компании «Стройинвестхолдинг». До этого источники РБК называли покупателем компании «Газстройпром» — нового единого подрядчика «Газпрома» («Стройгазмонтаж» был крупнейшим подрядчиком газовой монополии). Стоимость сделки собеседники оценивали в 75 млрд руб.

Также Аркадий Ротенберг с июня является прямым владельцем компании «СГМ-Мост», которая была создана как дочерняя структура «Стройгазмонтажа» в 2015 году специально для проектирования и строительства Крымского моста.

В июне Ротенберг в интервью RT рассказал, что во время строительства Крымского моста «плохо спал ночами». «Таких грандиозных проектов у нас не было. Я понимал, что если мы это сделаем, у нас это получится, то на самом деле будет что показать детям», — говорил он.

Источник: РБК