При каких условиях США снимут санкций против России

Необходимость сохранения санкций будут оцениваться сенаторами каждые три месяца

Поправки к закону об антироссийских санкциях (DASKA), среди которых условия их снятия, были внесены в сенат США, чтобы привести документ в соответствие с устоявшейся практикой ограничительных мер в отношении других стран, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Согласно документу, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал «санкциями из ада», ограничительные меры должны применяться против России за «вмешательство» во внутренние дела США и «агрессию» против Украины.

Шостак рассказал, что именно после таких поправок американский Минфин сможет приступить к разработке детализированных санкций.



По его словам, так действовали, например, закон Джексона-Веника, так работают санкции против Ирана и Кубы, рассказал он в беседе с РИА Новости.«Речь идёт о приведении законопроекта к единообразию. Это рамочный закон, который даёт, с одной стороны, пространство для манёвра, а с другой накладывает обязательства по надзору и отчетности перед законодателями на американскую администрацию», — рассказал Шостак.В поправках, которые влиятельные американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес предложили в законопроект, в частности, появился пункт о том, при каких условиях могут быть отменены санкции. Это может быть сделано, если госсекретарь США и глава Нацразведки в своем докладе конгрессу укажут, что Россия больше не вмешивается в выборы в США и не участвует в военных операциях против Украины (каждый случай рассматривается отдельно).Первый доклад должен быть подготовлен в течение 45 дней после вступления закона в силу, последующие – каждые 90 дней. Таким образом, необходимость сохранения санкций будут оцениваться сенаторами каждые три месяца, хотя традиционно власти США используют более продолжительные периоды для этого – от 6 до 12 месяцев.Кроме этого, в случае принятия закон приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов и против российского госдолга.При этом американский Минфин не раз заявлял, что не рассматривает столь жесткие меры в отношении России. В прошлый вторник в Торговой палате США подчеркнули, что в случае принятия законопроекта американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб.Первоначально этот законопроект был разработан сенатором-республиканцем Грэмом совместно с его коллегой Кори Гарднером, документ поддержали демократы Боб Менендес и Бен Кардин. В первый раз законопроект был представлен в профильном комитете 13 февраля текущего года. Законопроект изначально предусматривал введение целого пакета дополнительных санкций против России.

Источник: РИА Новости