«Ушла сама»: журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину

Журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину

Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которую якобы уволили после вопроса президенту РФ Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что она уволилась сама.

Интернет-издание Ura.ru в понедельник сообщило, что Яровскую якобы уволили из окружной телерадиокомпании из-за вопроса, который она задала главе государства во время во время большой пресс-конференции 19 декабря.

Яровская спросила у президента о том, не планируется ли участие федеральных властей в строительстве долгожданного моста через Обь, который связал бы соседние города Салехард и Лабытнанги. По ее словам, о проекте «мало слышно», при этом губернатор ЯНАО делает все возможное, чтобы он состоялся. Путин в ответ назвал мост одним из важных объектов для региона, подчеркнув также, что «развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке».



Яровская сообщила агентству, что «уволилась по собственному желанию». При этом она не уточнила причины этого решения.В свою очередь пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова подтвердила данные, что Яровская уволилась сама.«У пресс-службы нет информации о том, что ее уволили. По информации ОГТРК «Ямал-Регион», Алиса Яровская продолжает работать в московском корпункте окружной телерадиокомпании. Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе главы региона.Согласно информации на странице Яровской в Facebook, в ОГТРК «Ямал-Регион» она работает с конца марта 2019 года, до этого трудилась ведущей новостей на телеканале РБК.

Источник: РИА Новости