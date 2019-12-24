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Малышева показала на видео свою квартиру в Лондоне

09:30 24.12.2019 Фото: скриншот instagram.com/malysheva.live
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Известную телеведущую поразила высота кровати и обращение британцев с мусором

Малышева показала на видео свою квартиру в Лондоне
Малышева показала квартиру

Телеведущая Елена Малышева показала, как выглядит ее лондонская квартира, которую они арендовали с мужем. Видеозаписи с обзором опубликованы на ее странице в Instagram.

«А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию», — пояснила Малышева. Телеведущую больше всего удивило, что самый старый чай был сделан в 1835 году. Из интерьера лондонской квартиры популярного врача поразило, что кровать расположена слишком высоко, мусор нужно выкидывать в специальное отверстие в столе.

Также Малышева рассказала, с помощью каких приборов англичане делают майонез и открывают любые виды банок. Напоследок ведущая пожелала своим подписчикам спокойной ночи и продемонстрировала балдахин, натянутый над кроватью в спальне.

Ранее Малышева показала роскошные условия, в которых она живет в России. Подписчиков удивило, что у телеведущей огромный холл квартиры, а также больших размеров спальня.

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А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию. Начиная с понедельника у меня сплошные съемки до 30 декабря. Каждый день! Это отчёт за вчерашний вечер. А сегодня перед сном смонтирую и покажу вам нашу бесподобную Лондонскую квартиру. Конечно, она не наша. Но, на эти два дня это наш милый и удивительный дом. Продолжение следует!!! #Лондон, #люблюмужа, #люблюсвоюсемью #малышеважжет

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Источник: ura.news

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