Малышева показала на видео свою квартиру в Лондоне

А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию. Начиная с понедельника у меня сплошные съемки до 30 декабря. Каждый день! Это отчёт за вчерашний вечер. А сегодня перед сном смонтирую и покажу вам нашу бесподобную Лондонскую квартиру. Конечно, она не наша. Но, на эти два дня это наш милый и удивительный дом. Продолжение следует!!! #Лондон, #люблюмужа, #люблюсвоюсемью #малышеважжет