Малышева показала на видео свою квартиру в Лондоне

Малышева показала квартиру

Телеведущая Елена Малышева показала, как выглядит ее лондонская квартира, которую они арендовали с мужем. Видеозаписи с обзором опубликованы на ее странице в Instagram.

«А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию», — пояснила Малышева. Телеведущую больше всего удивило, что самый старый чай был сделан в 1835 году. Из интерьера лондонской квартиры популярного врача поразило, что кровать расположена слишком высоко, мусор нужно выкидывать в специальное отверстие в столе.

Также Малышева рассказала, с помощью каких приборов англичане делают майонез и открывают любые виды банок. Напоследок ведущая пожелала своим подписчикам спокойной ночи и продемонстрировала балдахин, натянутый над кроватью в спальне.

Ранее Малышева показала роскошные условия, в которых она живет в России. Подписчиков удивило, что у телеведущей огромный холл квартиры, а также больших размеров спальня.

Источник: ura.news