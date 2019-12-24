Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами

Болезнь не проявляет себя активно и от момента заражения до появления первых клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до несколько десятков лет.

Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак

В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах.

Об этом «Российской газете» рассказали в Роспотребнадзоре. Наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток, страны Средней Азии. Учитывая важность проблемы, Роспотребнадзором подготовлен проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О предупреждении распространения эхинококкозов в Российской Федерации».

Что такое эхинококкоз?



Эхинококкоз — это хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени, реже в легких и других органах, образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов (ленточных червей рода Echinococcus).В мире ежегодно регистрируется не менее миллиона заражений. Основное количество их приходится на Китай, Индию, Аргентину и Румынию. Возбудитель эхинококкоза включен в топ-10 глобального рейтинга «пищевых» паразитов.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, значимость проблемы эхинококкоза определяется его широким распространением, тяжелым клиническим течением с множественными сочетанными поражениями различных органов, приводящими к длительной нетрудоспособности, инвалидизации, летальным исходам.

Средства лабораторной диагностики эхинококкоза существуют, но диагноз, как правило, устанавливается на поздних стадиях заболевания на основании преимущественно инструментальных методов исследования (УЗИ, рентгенография) или во время хирургических вмешательств.

Как можно заразиться эхинококкозом?

Заражение человека происходит при контакте с больными животными (собаками, сельскохозяйственными животными), при сборе и употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, при использовании воды из зараженных яйцами гельминтов источников, при выделке шкур.

Яйца эхинококка очень устойчивы к внешним воздействиям и могут длительное время сохраняться во внешней среде. С дождевыми водами они могут попадать в водоёмы, которые служат для водопоя скота.

Среди основных факторов заражения также грязные руки, а также овощи, фрукты, зелень. Яйца гельминта могут заноситься с пылью на разные предметы обихода и вдыхаться с запыленным воздухом.

Дети болеют чаще, так как они часто играют с собаками и не всегда соблюдают правила личной гигиены.

Как проявляется заболевание?

Эхинококкоз может протекать годами и выявляться случайно, в том числе при проведении профилактического обследования. От момента заражения до появления первых клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до несколько десятков лет.

Паразит снижает иммунитет человека, что способствует проявлению «дремлющих» в организме инфекций, например, туберкулеза. Также могут развиваются аллергии, возникает крапивница, отеки, зуд и др. Появляется слабость, недомогание, головная боль, снижается работоспособность.

Главные симптомы заболевания зависят от локализации возбудителя. При паразитировании в печени (в 60% случаев) может появляться желтуха, ощущается тяжесть и давление в правом подреберье, наблюдается увеличение печени, боли, отдающие в правую руку и спину. При локализации паразита в легких (в 20% случаев) наблюдается одышка, кровохаркание, боли в грудной клетке; появляется кашель вначале сухой, а затем влажный.

Диагностика эхинококкоза на начальных стадиях затруднена из-за стёртости и неспецифичности клинических проявлений и основывается на анализе данных клинических, радиоизотопных, лучевых и иммунологических исследований.

Какие меры профилактики эхинококкоза существуют?

Главное — не забывать о личной гигиене. Иными словами:

— тщательно мыть руки после контакта с животными или после посещения леса;

— избегать употребления в пищу сырой воды и овощей, корнеплодов, зелени, не прошедших специальную обработку (тщательного мытья с предварительным замачиванием, обработки кипятком);

— ответственно относиться к здоровью домашних питомцев (проводить вакцинацию, давать специальные препараты от гельминтов), регулярно проводить обследование домашних животных;

— не разрешать собаке лизать лицо, прыгать на диван, в постель; кормить собаку только из специально выделенной для неё посуды.

Источник: РГ