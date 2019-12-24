Допились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска

При полной загруженности отделение горбольницы может вместить в себя 30 больных. Сегодня в наркологии мало лечащихся от алкоголизма и наркомании. Однако, в январе врачам здесь будет много работы.

Белая горячка имеет тяжкие последствия

До Нового года осталась ровно неделя. Многие мечтают о том, как они целыми днями будут отсыпаться, другие — планируют развлекательную программу с детьми, а третьи — провести время в компании с друзьями и алкоголем.

Врач-нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что на сегодняшний день в отделении наркологии содержатся около 13 пациентов.

— Бывает, что в день привозят около трех больных. Бывает, что новых пациентов в течение дня не появляется. Примерно около трех пациентов в месяц лечим от белой горячки, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Сергеевич 23 декабря.

Доктор предупредил — алкогольный делирий или в простонародье белая горячка начинается через несколько дней после резкого завершения запоя. Первые симптомы «белочки» можно заметить и отследить еще до развития психоза.

— У пациента наблюдается дрожание рук или всего тела, повышена потливость, учащенное сердцебиение, скачки артериального давления, повышение температуры тела, гиперемия кожных покровов и налитые кровью глаза, — отметил Константин Фалалеев.

Кроме того, у такого пациента возникает бессонница, сон становится поверхностным с частыми пробуждениями, а в дальнейшем присоединяются кошмарные сны. Человек становится тревожен, беспокоен, он мечется из угла в угол, не в состоянии усидеть на одном месте. Начинаются иллюзии. В отличие от зрительных галлюцинаций, здесь основой выступает реальный объект. Например, рисунок ковра, в котором человек видит какие-то страшные и угрожающие образы.

Состояние больных ухудшается в ночное время, с наступлением рассвета выраженность галлюцинаций уменьшается и образуется светлый промежуток.

— Делирий может иметь ужасные последствия. Пациент не контролирует свои действия и может быть опасен для самого себя, также от его действий могут пострадать и другие люди, — предупреждает врач-нарколог.

Стоит отметить, что в наркологии Бердска всего 18 койка-место. Но при необходимости отделение может вместить в себя всего 30 человек. К слову сказать, сегодня в наркологии Бердска наблюдается некий спад пациентов. Однако, по мнению и опыту Константина Фалалеева, в январе в наркологии ЦГБ Бердска будет тесновато.