2019 год стал труднее предыдущего для 40% жителей России

Опрос проведен 12 —18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ОЦЕНКИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
2019-й ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ. КАКИМ ОН ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ, 2018-м ГОДОМ: ТРУДНЕЕ, ЛЕГЧЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРЕДЫДУЩИЙ?
|Труднее, чем предыдущий
|Легче, чем
предыдущий
|Таким же, как предыдущий
|2019
|37
|14
|50
|2018
|45
|11
|44
|2017
|39
|18
|43
|2016
|54
|13
|34
|2015
|60
|11
|29
|2014
|57
|12
|31
|2013
|34
|20
|46
|2012
|31
|22
|47
|2011
|28
|23
|50
|2010
|43
|22
|36
|2009
|62
|11
|27
|2008
|46
|17
|38
|2007
|20
|33
|47
|2006
|22
|24
|54
|2005
|26
|23
|52
|2004
|34
|18
|48
|2003
|21
|25
|54
|2002
|32
|22
|46
|2001
|23
|31
|46
|2000
|38
|27
|35
|1999
|50
|15
|35
|1998
|82
|3
|15
|1997
|37
|17
|46
|1996
|62
|11
|27
|1995
|55
|13
|33
|1994
|58
|12
|31
|1993
|65
|11
|25
|1992
|82
|4
|13
|1991
|88
|3
|9
|1990
|93
|1
|6
|1989
|83
|4
|13
КАКИМ 2019-й ГОД ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ, 2018-м ГОДОМ: ТРУДНЕЕ, ЛЕГЧЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРЕДЫДУЩИЙ?
|Труднее, чем предыдущий
|Легче, чем
предыдущий
|Таким же, как предыдущий
|2019
|35
|14
|51
|2018
|38
|13
|50
|2017
|33
|18
|48
|2016
|48
|16
|36
|2015
|55
|11
|34
|2014
|39
|14
|47
|2013
|30
|23
|47
|2012
|32
|21
|46
|2011
|29
|22
|49
|2010
|41
|22
|37
|2009
|57
|12
|31
|2008
|44
|18
|38
|2007
|26
|30
|44
|2006
|28
|24
|47
|2005
|34
|21
|45
|2004
|40
|19
|41
|2003
|24
|27
|49
|2002
|30
|21
|49
|2001
|26
|26
|48
|2000
|36
|26
|38
|1999
|48
|15
|37
|1998
|79
|3
|18
|1997
|43
|16
|41
|1996
|62
|14
|24
|1995
|53
|13
|34
|1992
|72
|8
|20
|1991
|73
|7
|20
|1990
|74
|7
|19
|1989
|58
|13
|29
|1988
|40
|10
|50
КАК БЫ ВЫ МОГЛИ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИТЬ УХОДЯЩИЙ 2019-й ГОД: ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ХОРОШИЙ, СРЕДНИЙ, ПЛОХОЙ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ГОД?
|Очень хороший
|Хороший
|Средний
|Плохой
|Очень плохой
|Затруднились ответить
|2019
|1
|17
|66
|12
|3
|1
|2018
|1
|16
|66
|13
|3
|1
|2017
|2
|18
|63
|16
|1
|1
|2016
|3
|10
|56
|25
|3
|3
|2015
|1
|9
|57
|25
|4
|3
|2014
|3
|16
|63
|15
|1
|2
|2013
|2
|19
|63
|13
|1
|3
|2012
|2
|15
|64
|14
|1
|3
|2011
|1
|17
|67
|12
|1
|2
|2010
|2
|19
|59
|17
|1
|2
|2009
|1
|12
|61
|23
|2
|2
|2008
|2
|16
|60
|19
|2
|2
|2007
|3
|22
|61
|11
|2
|2
|2006
|2
|20
|62
|13
|2
|2
|2005
|1
|16
|66
|14
|2
|2
|2004
|2
|12
|62
|19
|3
|2
|2003
|2
|15
|69
|10
|2
|2
|2002
|1
|12
|63
|19
|2
|4
|2001
|1
|16
|66
|12
|2
|3
|2000
|1
|9
|56
|26
|6
|3
|1999
|1
|7
|54
|29
|6
|3
|1998
|1
|2
|29
|48
|17
|3
|1997
|1
|10
|50
|30
|6
|4
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДЛЯ ВАС ЛИЧНО УХОДЯЩИЙ 2019-й ГОД БЫЛ В ЦЕЛОМ УДАЧНЫМ ИЛИ НЕУДАЧНЫМ?
|Удачным
|Неудачным
|Затруднились
ответить
|2019
|61
|29
|11
|2018
|57
|31
|13
|2017
|53
|28
|20
|2016
|37
|40
|23
|2015
|40
|37
|23
|2014
|48
|26
|27
|2013
|51
|24
|25
|2012
|47
|31
|22
|2011
|50
|26
|24
|2010
|48
|29
|23
|2009
|43
|37
|20
|2008
|46
|32
|22
|2007
|52
|28
|20
|2006
|49
|29
|22
|2005
|47
|34
|20
|2004
|42
|37
|21
|2003
|51
|34
|14
|2002
|49
|37
|14
|2001
|42
|38
|20
|2000
|37
|51
|12
|1999
|36
|51
|14
ИЗМЕНЕНИЯ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|13
|43
|43
|1
|2015
|3
|75
|17
|5
|2014
|7
|57
|29
|7
|2013
|11
|39
|43
|7
|2012
|11
|39
|46
|4
|2011
|9
|42
|43
|7
|2010
|12
|42
|40
|6
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|14
|34
|43
|9
|2015
|7
|32
|47
|15
|2014
|10
|26
|51
|13
|2013
|9
|30
|49
|13
|2012
|9
|29
|50
|12
|2011
|11
|34
|40
|15
|2010
|14
|30
|44
|13
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА РАБОТА БОЛЬНИЦ, ПОЛИКЛИНИК?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|14
|46
|37
|3
|2015
|5
|49
|39
|7
|2014
|7
|38
|47
|9
|2013
|10
|37
|45
|8
|2012
|9
|40
|45
|6
|2011
|10
|40
|42
|8
|2010
|12
|37
|45
|7
|2009
|9
|33
|50
|9
|2008
|11
|36
|43
|10
|2007
|18
|47
|29
|6
|2006
|16
|30
|46
|9
|2005
|11
|41
|40
|8
|2004
|13
|39
|39
|8
|2003
|12
|45
|37
|6
|2002
|12
|50
|33
|5
|2001
|11
|52
|32
|6
|2000
|8
|45
|40
|7
|1990
|3
|67
|18
|11
|1989
|5
|40
|36
|19
|1988
|12
|18
|50
|21
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА РАБОТА ПОЛИЦИИ И ДРУГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|14
|24
|47
|15
|2015
|10
|20
|54
|16
|2014
|12
|19
|55
|14
|2013
|8
|26
|52
|14
|2012
|10
|23
|55
|11
|2011
|8
|25
|53
|15
|2010
|11
|31
|45
|13
|2009
|6
|36
|44
|14
|2008
|10
|24
|48
|18
|2007
|14
|39
|36
|11
|2006
|6
|25
|51
|15
|2005
|7
|35
|45
|13
|2004
|10
|29
|46
|15
|2003
|9
|36
|40
|14
|2002
|10
|41
|38
|10
|2001
|9
|40
|40
|11
|2000
|11
|30
|48
|11
|1990
|9
|37
|29
|25
|1989
|16
|19
|31
|34
|1988
|14
|10
|38
|38
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИО, ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|23
|20
|49
|8
|2015
|16
|17
|58
|10
|2014
|17
|14
|59
|10
|2013
|13
|15
|61
|11
|2012
|15
|16
|63
|6
|2011
|19
|15
|56
|10
|2010
|22
|16
|53
|9
|2009
|14
|15
|64
|7
|2008
|17
|16
|55
|12
|2007
|36
|18
|37
|9
|2006
|24
|14
|53
|9
|2005
|23
|19
|51
|7
|2004
|25
|19
|50
|6
|2003
|36
|15
|39
|10
|2002
|36
|24
|36
|4
|2001
|27
|21
|42
|10
|2000
|24
|16
|52
|8
|1990
|55
|13
|17
|16
|1989
|70
|4
|13
|12
|1988
|85
|2
|7
|6
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|15
|20
|59
|7
|2015
|6
|35
|51
|9
|2014
|7
|32
|50
|12
|2013
|5
|44
|41
|10
|2012
|5
|31
|55
|9
|2011
|5
|39
|47
|9
|2010
|7
|47
|38
|8
|2009
|5
|35
|50
|10
|2008
|8
|36
|45
|11
|2007
|10
|49
|33
|8
|2006
|8
|39
|44
|9
|2005
|7
|40
|45
|8
|2004
|9
|41
|43
|7
|2003
|11
|41
|38
|10
|2002
|9
|52
|34
|5
|2001
|7
|44
|40
|9
|2000
|7
|37
|48
|8
|1990
|3
|78
|8
|12
|1989
|5
|68
|14
|13
|1988
|13
|36
|23
|27
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ВОЗМОЖНОСТЬ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|10
|42
|42
|6
|2015
|4
|61
|27
|9
|2014
|7
|46
|36
|11
|2013
|6
|42
|44
|8
|2012
|10
|34
|48
|8
|2011
|11
|40
|41
|8
|2010
|10
|44
|37
|10
|2009
|6
|61
|26
|7
|2008
|10
|50
|30
|10
|2007
|39
|28
|24
|9
|2006
|22
|26
|45
|8
|2005
|18
|35
|39
|8
|2004
|19
|37
|37
|7
|2003
|22
|35
|35
|8
|2002
|26
|36
|31
|8
|2001
|21
|32
|35
|13
|2000
|18
|25
|46
|11
|1990
|35
|11
|29
|25
|1989
|28
|13
|33
|26
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ВЛИЯНИЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЛА?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|7
|30
|55
|9
|2015
|3
|30
|57
|10
|2014
|5
|16
|69
|9
|2013
|3
|30
|59
|9
|2012
|5
|26
|59
|11
|2011
|4
|26
|61
|9
|2010
|5
|27
|56
|12
|2009
|3
|30
|55
|13
|2008
|4
|27
|55
|14
|2007
|12
|30
|48
|11
|2006
|4
|23
|61
|12
|2005
|3
|32
|56
|10
|2004
|4
|33
|55
|7
|2003
|11
|25
|54
|11
|2002
|7
|36
|49
|9
|2001
|4
|37
|48
|11
|2000
|5
|27
|60
|9
|1989
|21
|6
|43
|29
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|13
|24
|59
|5
|2015
|6
|36
|51
|8
|2014
|7
|21
|64
|8
|2013
|6
|31
|54
|8
|2012
|7
|28
|59
|6
|2011
|6
|30
|57
|8
|2010
|6
|35
|52
|8
|2009
|6
|41
|46
|8
|2008
|6
|33
|48
|12
|2007
|11
|44
|38
|8
|2006
|6
|33
|53
|7
|2005
|5
|44
|45
|5
|2004
|7
|50
|37
|6
|2003
|10
|47
|37
|6
|2002
|8
|57
|31
|4
|2001
|4
|55
|36
|6
|2000
|5
|41
|49
|5
|1989
|5
|54
|24
|16
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|13
|32
|50
|6
|2015
|6
|21
|62
|11
|2014
|9
|13
|70
|9
|2013
|10
|23
|58
|9
|2012
|10
|21
|62
|8
|2011
|15
|17
|58
|10
|2010
|10
|23
|56
|11
|2009
|8
|18
|63
|11
|2008
|13
|18
|59
|10
|2007
|36
|17
|39
|9
|2006
|14
|13
|62
|11
|2005
|20
|17
|55
|8
|2004
|16
|18
|58
|8
|2003
|29
|15
|48
|8
|2002
|31
|20
|42
|7
|2001
|26
|19
|45
|11
|2000
|19
|18
|56
|8
|1989
|68
|4
|16
|12
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|7
|41
|45
|7
|2015
|2
|48
|39
|11
|2014
|4
|37
|51
|8
|2013
|4
|45
|41
|11
|2012
|5
|41
|47
|7
|2011
|3
|41
|48
|8
|2010
|6
|41
|43
|10
|2009
|3
|46
|40
|12
|2008
|4
|41
|45
|11
|2007
|9
|46
|32
|13
|2006
|5
|36
|48
|10
|2005
|4
|44
|42
|10
|2004
|5
|43
|44
|8
|2003
|6
|42
|43
|9
|2002
|7
|48
|37
|8
|2001
|5
|51
|32
|12
|2000
|5
|40
|47
|9
|1990
|5
|48
|32
|15
|1989
|10
|24
|45
|21
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|12
|49
|37
|3
|2015
|3
|44
|43
|11
|2014
|6
|40
|49
|5
|2013
|4
|51
|36
|9
|2012
|4
|43
|46
|7
|2011
|5
|50
|38
|8
|2010
|7
|49
|38
|7
|2009
|4
|46
|41
|10
|2008
|5
|40
|48
|8
|2007
|9
|63
|22
|6
|2006
|6
|48
|39
|7
|2005
|6
|59
|31
|4
|2004
|6
|54
|35
|6
|2003
|6
|61
|28
|5
|2002
|7
|60
|29
|4
|2001
|8
|56
|27
|10
|2000
|5
|52
|36
|7
|1989
|6
|60
|23
|12
|1988
|8
|57
|26
|10
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ОТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ ЗАПАДА И С НАТО?
|Положение изменилось к лучшему
|Положение изменилось к худшему
|Положение не изменилось
|Затруднились ответить
|2019
|7
|42
|38
|13
|2015
|4
|61
|24
|12
|2014
|6
|72
|15
|8
|2013
|5
|29
|45
|22
|2012
|8
|20
|48
|24
|2011
|11
|24
|41
|25
|2010
|19
|16
|37
|28
Источник: levada.ru
А как похорошела Москва при Собянине! А крымский мост!
Зарплаты растут, пенсии растут, международный авторитет растёт, а кто чем-то там недоволен, так это всякие нытики-либералы, навальные всякие да соболя и иностранные агенты, гранты Госдеповские отрабатывают, работать надо и молчать, а не по митингам бегать.
Интереснее, чем в прошлом. По деньгам также.