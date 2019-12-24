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2019 год стал труднее предыдущего для 40% жителей России

13:45 24.12.2019 Фото: pixabay.com
2 0

Почти половина граждан считают, что работа больниц и поликлиник ухудшилась в уходящем году.

2019 год стал труднее предыдущего для 40% жителей России
2019 год стал труднее предыдущего для 40% жителей России

Опрос проведен 12 —18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФИсследование проводится на дому у респондента методом личного интервьюРаспределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателейблизких к 50%

2,9% для показателейблизких к 25% / 75%
2,0% для показателейблизких к 10% / 90%
1,5% для показателейблизких к 5% / 95%

ОЦЕНКИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

2019-й ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ. КАКИМ ОН ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ, 2018-м ГОДОМ: ТРУДНЕЕ, ЛЕГЧЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРЕДЫДУЩИЙ?

Труднее, чем предыдущий Легче, чем
предыдущий		 Таким  же, как предыдущий
2019 37 14 50
2018 45 11 44
2017 39 18 43
2016 54 13 34
2015 60 11 29
2014 57 12 31
2013 34 20 46
2012 31 22 47
2011 28 23 50
2010 43 22 36
2009 62 11 27
2008 46 17 38
2007 20 33 47
2006 22 24 54
2005 26 23 52
2004 34 18 48
2003 21 25 54
2002 32 22 46
2001 23 31 46
2000 38 27 35
1999 50 15 35
1998 82 3 15
1997 37 17 46
1996 62 11 27
1995 55 13 33
1994 58 12 31
1993 65 11 25
1992 82 4 13
1991 88 3 9
1990 93 1 6
1989 83 4 13

КАКИМ 2019-й ГОД ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ ВАСДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ, 2018-м ГОДОМ: ТРУДНЕЕ, ЛЕГЧЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРЕДЫДУЩИЙ?

Труднее, чем предыдущий Легче, чем
предыдущий		 Таким  же, как предыдущий
2019 35 14 51
2018 38 13 50
2017 33 18 48
2016 48 16 36
2015 55 11 34
2014 39 14 47
2013 30 23 47
2012 32 21 46
2011 29 22 49
2010 41 22 37
2009 57 12 31
2008 44 18 38
2007 26 30 44
2006 28 24 47
2005 34 21 45
2004 40 19 41
2003 24 27 49
2002 30 21 49
2001 26 26 48
2000 36 26 38
1999 48 15 37
1998 79 3 18
1997 43 16 41
1996 62 14 24
1995 53 13 34
1992 72 8 20
1991 73 7 20
1990 74 7 19
1989 58 13 29
1988 40 10 50

2019 год стал труднее предыдущего для 40% жителей России

КАК БЫ ВЫ МОГЛИ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИТЬ УХОДЯЩИЙ 2019-й ГОД: ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ХОРОШИЙ, СРЕДНИЙ, ПЛОХОЙ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ГОД?

Очень хороший Хороший Средний Плохой Очень плохой Затруднились ответить
2019 1 17 66 12 3 1
2018 1 16 66 13 3 1
2017 2 18 63 16 1 1
2016 3 10 56 25 3 3
2015 1 9 57 25 4 3
2014 3 16 63 15 1 2
2013 2 19 63 13 1 3
2012 2 15 64 14 1 3
2011 1 17 67 12 1 2
2010 2 19 59 17 1 2
2009 1 12 61 23 2 2
2008 2 16 60 19 2 2
2007 3 22 61 11 2 2
2006 2 20 62 13 2 2
2005 1 16 66 14 2 2
2004 2 12 62 19 3 2
2003 2 15 69 10 2 2
2002 1 12 63 19 2 4
2001 1 16 66 12 2 3
2000 1 9 56 26 6 3
1999 1 7 54 29 6 3
1998 1 2 29 48 17 3
1997 1 10 50 30 6 4

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДЛЯ ВАС ЛИЧНО УХОДЯЩИЙ 2019-й ГОД БЫЛ В ЦЕЛОМ УДАЧНЫМ ИЛИ НЕУДАЧНЫМ?

Удачным Неудачным Затруднились
ответить
2019 61 29 11
2018 57 31 13
2017 53 28 20
2016 37 40 23
2015 40 37 23
2014 48 26 27
2013 51 24 25
2012 47 31 22
2011 50 26 24
2010 48 29 23
2009 43 37 20
2008 46 32 22
2007 52 28 20
2006 49 29 22
2005 47 34 20
2004 42 37 21
2003 51 34 14
2002 49 37 14
2001 42 38 20
2000 37 51 12
1999 36 51 14

 ИЗМЕНЕНИЯ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 13 43 43 1
2015 3 75 17 5
2014 7 57 29 7
2013 11 39 43 7
2012 11 39 46 4
2011 9 42 43 7
2010 12 42 40 6

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 14 34 43 9
2015 7 32 47 15
2014 10 26 51 13
2013 9 30 49 13
2012 9 29 50 12
2011 11 34 40 15
2010 14 30 44 13

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА РАБОТА БОЛЬНИЦ, ПОЛИКЛИНИК?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 14 46 37 3
2015 5 49 39 7
2014 7 38 47 9
2013 10 37 45 8
2012 9 40 45 6
2011 10 40 42 8
2010 12 37 45 7
2009 9 33 50 9
2008 11 36 43 10
2007 18 47 29 6
2006 16 30 46 9
2005 11 41 40 8
2004 13 39 39 8
2003 12 45 37 6
2002 12 50 33 5
2001 11 52 32 6
2000 8 45 40 7
1990 3 67 18 11
1989 5 40 36 19
1988 12 18 50 21

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА РАБОТА ПОЛИЦИИ И ДРУГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 14 24 47 15
2015 10 20 54 16
2014 12 19 55 14
2013 8 26 52 14
2012 10 23 55 11
2011 8 25 53 15
2010 11 31 45 13
2009 6 36 44 14
2008 10 24 48 18
2007 14 39 36 11
2006 6 25 51 15
2005 7 35 45 13
2004 10 29 46 15
2003 9 36 40 14
2002 10 41 38 10
2001 9 40 40 11
2000 11 30 48 11
1990 9 37 29 25
1989 16 19 31 34
1988 14 10 38 38

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИО, ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 23 20 49 8
2015 16 17 58 10
2014 17 14 59 10
2013 13 15 61 11
2012 15 16 63 6
2011 19 15 56 10
2010 22 16 53 9
2009 14 15 64 7
2008 17 16 55 12
2007 36 18 37 9
2006 24 14 53 9
2005 23 19 51 7
2004 25 19 50 6
2003 36 15 39 10
2002 36 24 36 4
2001 27 21 42 10
2000 24 16 52 8
1990 55 13 17 16
1989 70 4 13 12
1988 85 2 7 6

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 15 20 59 7
2015 6 35 51 9
2014 7 32 50 12
2013 5 44 41 10
2012 5 31 55 9
2011 5 39 47 9
2010 7 47 38 8
2009 5 35 50 10
2008 8 36 45 11
2007 10 49 33 8
2006 8 39 44 9
2005 7 40 45 8
2004 9 41 43 7
2003 11 41 38 10
2002 9 52 34 5
2001 7 44 40 9
2000 7 37 48 8
1990 3 78 8 12
1989 5 68 14 13
1988 13 36 23 27

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ВОЗМОЖНОСТЬ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 10 42 42 6
2015 4 61 27 9
2014 7 46 36 11
2013 6 42 44 8
2012 10 34 48 8
2011 11 40 41 8
2010 10 44 37 10
2009 6 61 26 7
2008 10 50 30 10
2007 39 28 24 9
2006 22 26 45 8
2005 18 35 39 8
2004 19 37 37 7
2003 22 35 35 8
2002 26 36 31 8
2001 21 32 35 13
2000 18 25 46 11
1990 35 11 29 25
1989 28 13 33 26

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ВЛИЯНИЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЛА?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 7 30 55 9
2015 3 30 57 10
2014 5 16 69 9
2013 3 30 59 9
2012 5 26 59 11
2011 4 26 61 9
2010 5 27 56 12
2009 3 30 55 13
2008 4 27 55 14
2007 12 30 48 11
2006 4 23 61 12
2005 3 32 56 10
2004 4 33 55 7
2003 11 25 54 11
2002 7 36 49 9
2001 4 37 48 11
2000 5 27 60 9
1989 21 6 43 29

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 13 24 59 5
2015 6 36 51 8
2014 7 21 64 8
2013 6 31 54 8
2012 7 28 59 6
2011 6 30 57 8
2010 6 35 52 8
2009 6 41 46 8
2008 6 33 48 12
2007 11 44 38 8
2006 6 33 53 7
2005 5 44 45 5
2004 7 50 37 6
2003 10 47 37 6
2002 8 57 31 4
2001 4 55 36 6
2000 5 41 49 5
1989 5 54 24 16

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 13 32 50 6
2015 6 21 62 11
2014 9 13 70 9
2013 10 23 58 9
2012 10 21 62 8
2011 15 17 58 10
2010 10 23 56 11
2009 8 18 63 11
2008 13 18 59 10
2007 36 17 39 9
2006 14 13 62 11
2005 20 17 55 8
2004 16 18 58 8
2003 29 15 48 8
2002 31 20 42 7
2001 26 19 45 11
2000 19 18 56 8
1989 68 4 16 12

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 7 41 45 7
2015 2 48 39 11
2014 4 37 51 8
2013 4 45 41 11
2012 5 41 47 7
2011 3 41 48 8
2010 6 41 43 10
2009 3 46 40 12
2008 4 41 45 11
2007 9 46 32 13
2006 5 36 48 10
2005 4 44 42 10
2004 5 43 44 8
2003 6 42 43 9
2002 7 48 37 8
2001 5 51 32 12
2000 5 40 47 9
1990 5 48 32 15
1989 10 24 45 21

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 12 49 37 3
2015 3 44 43 11
2014 6 40 49 5
2013 4 51 36 9
2012 4 43 46 7
2011 5 50 38 8
2010 7 49 38 7
2009 4 46 41 10
2008 5 40 48 8
2007 9 63 22 6
2006 6 48 39 7
2005 6 59 31 4
2004 6 54 35 6
2003 6 61 28 5
2002 7 60 29 4
2001 8 56 27 10
2000 5 52 36 7
1989 6 60 23 12
1988 8 57 26 10

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО 2019-ГО ГОДА ОТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ ЗАПАДА И С НАТО?

Положение изменилось к лучшему Положение изменилось к худшему Положение не изменилось Затруднились ответить
2019 7 42 38 13
2015 4 61 24 12
2014 6 72 15 8
2013 5 29 45 22
2012 8 20 48 24
2011 11 24 41 25
2010 19 16 37 28

Источник: levada.ru

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Поросёнок Пётр, 24 декабря 2019 14:00
Стало на много всё лучше! «Единая Россия» очень много сделала достижений: они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться, и не было того что щас — это очень большие достижения! Видите ну у нас в Иванове очень хорошая стала медицина… а… что ещё… благоустройство в городах хорошее… с жильём… никаких проблем.(Света из Иваново).
А как похорошела Москва при Собянине! А крымский мост!
Зарплаты растут, пенсии растут, международный авторитет растёт, а кто чем-то там недоволен, так это всякие нытики-либералы, навальные всякие да соболя и иностранные агенты, гранты Госдеповские отрабатывают, работать надо и молчать, а не по митингам бегать.
1, 24 декабря 2019 14:06
НВР:
Интереснее, чем в прошлом. По деньгам также.

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6 место заняла Россия в рейтинге самых пьющих стран мира
БердскПохудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска
15:00 24-12-2019
Похудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска
БердскСнес светофор: Авария водителя автобуса №6 с пассажирами на ул. Красной Сибири из-за скользкой дороги попала на видео в Бердске
14:54 24-12-2019
Снес светофор: Авария водителя автобуса №6 с пассажирами на ул. Красной Сибири из-за скользкой дороги попала на видео в Бердске
Отменят профстандарт 2015 года для преподавателей вузов
14:48 24-12-2019
Отменят профстандарт 2015 года для преподавателей вузов
Идиотизм: В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
14:45 24-12-2019
Идиотизм: В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Маме не нужен: За 5 лет бэби-бокс спас 45 детских жизней
14:43 24-12-2019
Маме не нужен: За 5 лет бэби-бокс спас 45 детских жизней
Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение
14:30 24-12-2019
Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение
На 20% выросла смертность от сахарного диабета за последние 5 лет
14:30 24-12-2019
На 20% выросла смертность от сахарного диабета за последние 5 лет
Получить дополнительные 10 баллов к ЕГЭ поможет участие в предпрофессиональном экзамене
14:25 24-12-2019
Получить дополнительные 10 баллов к ЕГЭ поможет участие в предпрофессиональном экзамене