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Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах

11:00 24.12.2019 Фото: скриншот видео
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А в 2009 году мошенник выдавал себя за знаменитого испанского циркача на арене ДК в Искитиме.

Клоун мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
Клоун-мошенник снова в деле и просит деньги на лечение детей

«Убитый горем отец» просит деньги на лечение ребенка в автобусах и на остановках Томска. Вот только раньше он отбывал срок за то, что выдавал себя за известного циркача и продавал билеты на представления, которых не было, а потом собирал средства на спасение умерших людей.

Предыдущие гастроли Алексея Степанова закончились задержанием. Его обвинили в мошенничестве: используя фотографии тяжело больных и даже умерших детей, он собирал деньги якобы на лечение. Но на этот раз в Томске мужчина предстал в роли убитого горем отца. Его выступление сняли пассажиры автобуса.

Ранее, еще в 2009 году, Степанов пытался выдать себя за знаменитого испанского циркача на арене ДК в Искитиме Новосибирской области. Забрал кассовый сбор и попытался бежать. Его осудили, но через 10 месяцев он вышел на свободу. Затем он сменил амплуа.

Турне завершилось в Ноябрьске. Там в 2019 году в отношении «артиста» возбудили уголовное дело.

Между тем родные нескольких детей, нуждающихся в средствах на лечение, обнаружили, что деньги в Интернете собирает чужой человек на свой банковский счет. Он представлялся то куратором фонда, то даже отцом ребенка. Фотографии и истории болезни детей Степанов берет с сайта благотворительного фонда. По самым скромным подсчетам, «клоун» уже собрал более 15 млн рублей.

Источник: ntv.ru

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