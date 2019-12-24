График работы больниц и поликлиник в новогодние праздники озвучили в Бердске

В праздничные дни детские и взрослые поликлиники работают по графику с 9.00 до 15.00.

В 2020 году в бердской ЦГБ в новогодние праздники увеличилось количество дней приема

Не останутся без медицинской помощи в новогодние праздники пациенты горбольницы Бердска.

По словам главврача бердской ЦГБ Аллы Дробинской, взрослые и детские поликлинические отделения 30 декабря работают в штатном режиме, 31 декабря рабочий день будет сокращен на один час, до 19.00.

Что касается праздничных дней, то детские и взрослые поликлиники работают по графику с 9.00 до 15.00.

Первое детское поликлиническое отделение по ул. Пушкина, 172 — 1, 3, 5, 7 января. Второе детское поликлиническое отделение по ул. Микрорайон, 40 — 2, 4, 6, 8 января.

Взрослая поликлиника №1 (Островского, 53) работает 2, 3, 4, 5, 6, 8 января.

Взрослая поликлиника №2 (Боровая, 109) работает 1, 3, 6, 7 января.

Вся информация о работе в праздники представлена для пациентов в поликлиниках города.