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Похудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска

19:00 24.12.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлено Павлом Синицыным
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Худеющий Павел Синицын занимается в тренажерном зале, ежедневно проходит 10 тысяч шагов. Если раньше его тянуло к холодильнику по ночам и ужасно хотелось жареной картошки, то сейчас ему противно смотреть на беляши.

Похудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска
2020 год Павел Синицын встретит в весе 127 кг

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» мысль похудеть пришла к 35-летнему бердчанину Павлу Синицыну в августе 2018 года.Весь  год бердчане следили —  как мужчина борется с лишними килограммами.
— Жить было тяжело, — признавался Павел. — Давление доходило до 200. И сбить его было сложно. Ноги опухали, спина болела адски.
Мужчина, собрав вволю в кулак, пошел в спортзал. Специалист составил индивидуальную диету, расписал режим тренировок.

В августе 2018 года Павел весил 170 кг, за 2,5 месяца похудел на 22 кг. К осени сбросил уже 32 кг. 2020 год он встретит в весе 127 кг. — минус 43 кг.
Уменьшение веса положительно сказалось на самочувствии Павла.  Нормализовалось давление, прошли боли в пояснице, сон стал крепче, стал знакомиться с девушками, ходить на пляж.
Сейчас бердчанин посещает тренажерный зал 3 раза в неделю, выполняя силовые тренировки. Пешком ходит по 10 километров в день.
— Вес большой 128 кг , но за 2019 год изменилась качество тела. Оно стало упругим, я чувствую мышцы. Как показал анализ, моя мышечная масса 89, 5 кг. Если размер верхней одежды был 68, сейчас — 58. Знакомые встречая меня на улице говорят: «Пашка, ты красавчик!»,- рассказал худеющий.

Советы от Павла Синицина тем, кто решил похудеть

Если у вас большой вес и нужно худеть — отправляйтесь к врачу. Специалист отправит сдать анализы, а затем определит, какие проблемы в вашем организме и даст рекомендации.
Идите в спортзал. Тренер подберет режим нагрузок  и разработает индивидуальную диету.
Спорт не только избавит от лишних килограммов и сделает вас увереннее.
Не зацикливайтесь на цифрах на весах. Следите за другими параметрами, в частности за объемами. Вес может держаться, а если объемы падают — значит вы на правильном пути.
Следите за питанием. Рацион зависит от индивидуальных особенностей.
— Я исключил сладкое, хлеб и сдобу. Но иногда позволяю себе шоколад без сахара. За полтора года изменились мои пищевые пристрастия. Если раньше я не представлял себе жизни без жареной картошки, сейчас беляши вызывают у меня отвращение, — признался Павел.
Новый год бердчанин встретит как положено: за щедрым столом с оливье, любимой селедкой под шубой.
— Себя нужно любить. Кроме тебя самого тебе никто не поможет, — убежден Синицын.

Похудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска
Похудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска
Похудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска
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От редакции

Как вы худеете?

Опа-на, 24 декабря 2019 16:08
Это где у нас такой спортивный зал?
Аноним, 24 декабря 2019 16:39
Да да, меня тоже Пашка впечатлил где такой зал хочу туда
Аноним, 24 декабря 2019 17:53
Силовуха в зале, это второй или даже третий этап. Сначала нужна хотя бы лёгкая циклика (ходьба, при большом весе -плавание), что в других "залах" и даже на улице.
Аноним, 24 декабря 2019 16:37
НВР:
Жрать меньше надо.Павел, Вы молодец!
Аноним, 24 декабря 2019 16:53
Да, но только зачем раньше нужно было пить пиво, есть беляши и "так сказать, морально разлагаться"?
Аноним, 24 декабря 2019 19:50
НВР:
Чтобы похудеть,
для начала надо хотя бы потолстеть...
Аноним, 24 декабря 2019 20:03
Молодец парень!Не стесняется и имеет силу воли,этим качеством далеко не все могут похвастаться!
Аноним, 24 декабря 2019 20:23
Красавчик, так держать
Аноним, 24 декабря 2019 20:38
Я тоже как и Пашка похудел на тридцать кг за пол года. Но про меня курьер не пишет. Как мне попасть на главную полосу?
Инна, 24 декабря 2019 21:28
Молодец так держать

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