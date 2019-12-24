Похудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска

Худеющий Павел Синицын занимается в тренажерном зале, ежедневно проходит 10 тысяч шагов. Если раньше его тянуло к холодильнику по ночам и ужасно хотелось жареной картошки, то сейчас ему противно смотреть на беляши.

2020 год Павел Синицын встретит в весе 127 кг

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» мысль похудеть пришла к 35-летнему бердчанину Павлу Синицыну в августе 2018 года.Весь год бердчане следили — как мужчина борется с лишними килограммами.

— Жить было тяжело, — признавался Павел. — Давление доходило до 200. И сбить его было сложно. Ноги опухали, спина болела адски.

Мужчина, собрав вволю в кулак, пошел в спортзал. Специалист составил индивидуальную диету, расписал режим тренировок.



В августе 2018 года Павел весил 170 кг, за 2,5 месяца похудел на 22 кг. К осени сбросил уже 32 кг. 2020 год он встретит в весе 127 кг. — минус 43 кг.Уменьшение веса положительно сказалось на самочувствии Павла. Нормализовалось давление, прошли боли в пояснице, сон стал крепче, стал знакомиться с девушками, ходить на пляж.Сейчас бердчанин посещает тренажерный зал 3 раза в неделю, выполняя силовые тренировки. Пешком ходит по 10 километров в день.— Вес большой 128 кг , но за 2019 год изменилась качество тела. Оно стало упругим, я чувствую мышцы. Как показал анализ, моя мышечная масса 89, 5 кг. Если размер верхней одежды был 68, сейчас — 58. Знакомые встречая меня на улице говорят: «Пашка, ты красавчик!»,- рассказал худеющий.

Советы от Павла Синицина тем, кто решил похудеть

Если у вас большой вес и нужно худеть — отправляйтесь к врачу. Специалист отправит сдать анализы, а затем определит, какие проблемы в вашем организме и даст рекомендации.

Идите в спортзал. Тренер подберет режим нагрузок и разработает индивидуальную диету.

Спорт не только избавит от лишних килограммов и сделает вас увереннее.

Не зацикливайтесь на цифрах на весах. Следите за другими параметрами, в частности за объемами. Вес может держаться, а если объемы падают — значит вы на правильном пути.

Следите за питанием. Рацион зависит от индивидуальных особенностей.

— Я исключил сладкое, хлеб и сдобу. Но иногда позволяю себе шоколад без сахара. За полтора года изменились мои пищевые пристрастия. Если раньше я не представлял себе жизни без жареной картошки, сейчас беляши вызывают у меня отвращение, — признался Павел.

Новый год бердчанин встретит как положено: за щедрым столом с оливье, любимой селедкой под шубой.

— Себя нужно любить. Кроме тебя самого тебе никто не поможет, — убежден Синицын.