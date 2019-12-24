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Не ходи под сосульками. Они могут упасть на голову

16:50 24.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за оттепели и метелей возможен сход снега с крыш и падение сосулек.

Не ходи под сосульками. Они могут упасть на голову
Чиновники просят вовремя убрать снег, пока он не превратился в опасные сосульки

В Новосибирской области в связи с обильным снегопадом и аномальными для декабря температурами воздуха, на крышах зданий начали образовываться сосульки, а снежные шапки активно падают на землю. Чтобы уберечь себя и свой автомобиль от несчастного случая, специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан быть внимательными и осторожными, собственников зданий и руководителей управляющих компаний своевременно очищать крыши от снега и льда.

Автовладельцам необходимо парковать транспортные средства на безопасном расстоянии от скатов крыш, карнизов и балконов. Если ваш автомобиль пострадал, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт. Желательно найти собственников здания, с крыши которого упал снег или сосулька, или представителей организации, которая его арендует. Составленный акт будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред. Не игнорируйте сигнальные ленты и шлагбаумы «Парковка запрещена. Возможен сход снега», так как, если снег или сосулька упадет на ваш автомобиль возле предупреждающих знаков, то ответственность за случившееся полностью ляжет на вас.

Пешеходам также следует обращать внимание на предупреждающие знаки. Если вы при передвижении услышали треск в районе крыши, то ни в коем случае нельзя останавливаться и разглядывать, что же там случилось. Лучше всего прижаться к стене дома, в то время как козырек крыши будет выступать укрытием. Те же самые правила родители должны объяснить своим детям. Если вы обнаружили сосульки на крыше вашего дома, обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение. Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений, независимо от форм собственности.

Источник: МВД по НСО

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