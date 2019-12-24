У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:

Не часто ли в районе \»вшивой\» в сторону Бердска за последнее время случаются аварии? Посмотрите, какая там колея!!! Да и в сторону Новосибирска примерно в этом же районе дороги тоже ужасная колея! Летом, когда был ремонт дорог, а об этом уже писали, почему никто не позаботился об этом участке? Кто в конце концов отвечает за этот участок? Почему он в таком состоянии? А ведь зима-то только началась. Сколько еще будет пострадавших? Или ждем летального исхода? Сколько можно?