В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Не часто ли в районе \»вшивой\» в сторону Бердска за последнее время случаются аварии? Посмотрите, какая там колея!!! Да и в сторону Новосибирска примерно в этом же районе дороги тоже ужасная колея! Летом, когда был ремонт дорог, а об этом уже писали, почему никто не позаботился об этом участке? Кто в конце концов отвечает за этот участок? Почему он в таком состоянии? А ведь зима-то только началась. Сколько еще будет пострадавших? Или ждем летального исхода? Сколько можно?
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
11:03 24.12.2019
Почему он в таком состоянии? А ведь зима-то только началась. Сколько еще будет пострадавших? Или ждем летального исхода? Сколько можно?
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
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От редакции
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У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
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