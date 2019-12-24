24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!

11:03 24.12.2019
0

Почему он в таком состоянии? А ведь зима-то только началась. Сколько еще будет пострадавших? Или ждем летального исхода? Сколько можно?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Не часто ли в районе \»вшивой\» в сторону Бердска за последнее время случаются аварии? Посмотрите, какая там колея!!! Да и в сторону Новосибирска примерно в этом же районе дороги тоже ужасная колея! Летом, когда был ремонт дорог, а об этом уже писали, почему никто не позаботился об этом участке? Кто в конце концов отвечает за этот участок? Почему он в таком состоянии? А ведь зима-то только началась. Сколько еще будет пострадавших? Или ждем летального исхода? Сколько можно?

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему не отремонтируют дорогу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
11:15 24-12-2019
Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
11:03 24-12-2019
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
11:00 24-12-2019
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
БердскДопились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
10:45 24-12-2019
Допились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
10:36 24-12-2019
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
10:34 24-12-2019
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
10:30 24-12-2019
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
10:28 24-12-2019
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
"Ушла сама": журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину
10:15 24-12-2019
БердскВыдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска
10:00 24-12-2019
Выдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска