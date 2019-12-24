Идиотизм: В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

Российские политики и парламентарии отреагировали на претензии Европейского союза в отношении открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Ранее в службе внешних связей ЕС назвали запуск пассажирских поездов по мосту без согласия Киева «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». Как заявили в европейской дипслужбе, конструкция якобы «ограничивает проход судов через Керченский пролив».

«Внутренне дело России»



Комментируя позицию Евросоюза, депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что строительство Крымского моста — это внутреннее дело России, так как полуостров уже более пяти лет назад вернулся в состав страны. Он добавил, что «никакие заявления ЕС или протесты Киева» не помешают движению транспорта по переправе.Парламентарий заметил, что все идущие в украинские порты суда проходят через российские территориальные воды беспрепятственно и согласно графику, что позволяет избежать столпотворения и аварийности на море.«Те же, кто считает, что можно гурьбой вломиться в Керченский пролив, потому что им так хочется, получит однозначно негативную оценку наших пограничников. Проход из Черного в Азовское море и наоборот через Керченский пролив — беспрепятственный, но все должны знать: разрешение на проход узкости дает лишь российская сторона», — сказал Бальбек РИА Новости.

«Политизированные заявления»

В свою очередь, глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал претензии Евросоюза несостоятельными.

«Крым давно является законной и неотъемлемой частью России, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС», — отметил он в комментарии РИА Новости.

Кангиев указал, что Киев уже давно не имеет никакого отношения к полуострову и его жителям.

«Украина в свое время, введя череду блокад, в том числе прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение, самостоятельно изолировалась от Крыма», — заявил собеседник агентства.

По его словам, не стоит обращать внимания на подобные высказывания и формулировки со стороны ЕС.

«Идиотизм и абсурд»

Как считает глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, позиция Евросоюза говорит о русофобии организации и желании ограничить влияние России в мире.

«Крым соединили мостом с материковой частью России исторически обоснованно. Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления», — высказался он.

Иоффе отметил, что, когда Украина устроила Крыму целую серию блокад, в ЕС заняли молчаливую позицию. Теперь же риторика европейской стороны выглядит странно, считает глава крымской общественной палаты.

«Я убежден, что пройдет время — и Крымский мост будет признан теми же странами ЕС транспортным феноменом», — сказал Иоффе РИА Новости.

«Надуманные претензии»

По словам сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой, заявление ЕС о «нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины» выглядит цинично.

«У нас была транспортная блокада, когда через территорию Украины невозможно было осуществлять необходимое снабжение. Затем энергетическая, когда не было света. До этого — водная блокада. <…> И никем это в Европе не замечалось. Это цинично, даже не политика двойных стандартов. Самое циничное отношение к людям, которые проживают на этой территории. И никто не посчитался с нашим выбором», — подчеркнула сенатор.

Алтабаева добавила, что на сегодняшний день на Западе уже все понимают, что Крым вернулся в состав России справедливо и законно. При этом претензии Евросоюза выглядят надуманно, так как не учитывают реалии и права людей на территории полуострова.

Запуск поездов

В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Глава государства назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — «красавцем».

Крымский мост стал самым протяженным в России — длина конструкции составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.

Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

Источник: РИА Новости