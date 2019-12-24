Медики получат 1 тысячу рублей за каждый случай выявления рака на ранней стадии

Со следующего года для медработников предусмотрены стимулирующие выплаты за каждый впервые выявленный случай рака при проведении профилактического осмотра или диспансеризации. На эту программу в бюджете ФОМС в 2020 году выделяется 1,2 млрд рублей.

Стимулирующая выплата составит 1 тысячу рублей — по 500 рублей врачу или фельдшеру, вовремя организовавшему профосмотр или диспансеризацию, и 500 рублей — специалисту, который провел диагностику.

Введение подобных премий уже началось в некоторых регионах. В частности, как уже сообщалось, в Башкирии начали стимулировать врачей с июля нынешнего года. Выплата за каждый подтвердившийся случай рака, обнаруженного на ранней стадии, составляет 5 750 рублей. Теперь тот же подход, правда, с более скромным уровнем доплат, будет распространен на всю страну.

Цель прозрачна: важно добиваться именно ранней диагностики рака, когда лечение наиболее эффективно, но для этого онконастороженность должны проявлять врачи всех специальностей.

«Стоимость этой программы — 1,2 млрд рублей в год. Размер выплаты — 1 тысяча рублей за каждый случай. Условия предоставления бюджетных трансфертов каждому конкретному региону, включая определение порядка денежных выплат, будут устанавливаться правительством России», — уточнил начальник финансово-экономического управления ФОМС Антон Устюгов, выступая на расширенном заседании Совета директоров ФОМС.

На совещании также обсуждались условия организации такого стимулирования. «Обязательным условием выплаты является соблюдение сроков обследования, постановки на диспансерное наблюдение, выполнения диагностических и иных исследований. И только при подтверждении диагноза, медицинская организация получит эти средства. Все устроено таким образом, что должна четко и слаженно сработать вся система раннего выявления онкологических заболеваний», — отметила начальник управления модернизации системы ОМС ФОМС Ольга Царева.

Источник: РГ