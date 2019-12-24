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Образование / Общество

Получить дополнительные 10 баллов к ЕГЭ поможет участие в предпрофессиональном экзамене

14:25 24.12.2019 Фото: pxhere.com
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Все справившиеся с заданиями и показавшие высокие результаты на предпрофессиональном экзамене ученики получают до 10 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ при поступлении в вузы, являющиеся партнерами проекта.

Проверить, насколько учащиеся готовы к выбранной профессии, а также заработать дополнительные баллы к ЕГЭ, поможет участие в предпрофессиональном экзамене. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Как сообщает портал, участвовать смогут учащиеся 11-х классов. Для этого необходимо до 10 января 2020 года подать в свою школу согласие на обработку персональных данных и заявление. В заявлении нужно указать вуз и направление практической части экзамена. Образцы документов посмотреть можно на сайте Московского центра качества образования.

Напомним, что проводиться экзамен будет с 1 марта по 30 апреля 2020 года. В теоретической части нужно выполнить компьютерную проверочную работу по профильным предметам. Испытания пройдут в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. А вторая часть — практическая пройдет на базе вузов, являющихся партнерами проекта. Так школьники должны решить практические задачи с использованием реального оборудования, тренажеров, симуляторов по различным направлениям.

Все справившиеся с заданиями и показавшие высокие результаты на предпрофессиональном экзамене ученики получают до 10 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ при поступлении в вузы, являющиеся партнерами проекта.

Напомним, что впервые такие испытания прошли в 2017 году. За два года в них приняли участие более 20 тысяч учеников. Среди вузов-партнеров — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский автомобильно-дорожный институт, Московский авиационный институт, Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и другие.

Источник: РГ

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