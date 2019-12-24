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Образование / Общество

Отменят профстандарт 2015 года для преподавателей вузов

14:48 24.12.2019 Фото: pxhere.com
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Все заинтересованы, чтобы в ближайшее время был разработан новый стандарт. Главное — чтобы профсообщество договорилось о требованиях к преподавателям. Если сможем быстро договориться, то новый документ появится уже через полгода.

Отменят профстандарт 2015 года для преподавателей вузов
Решено отменить действующий профстандарт для преподавателей вузов

Сегодня в СМИ заговорили об отмене профстандарта для высшей школы. Напомним, практически для каждой сферы деятельности в России существует свой профессиональный стандарт. В нем — квалификации, навыки и умения, уровень образования, «трудовые обязанности», которыми должен владеть кандидат на ту или иную должность.

В Минобрнауки рассказали, что действующий с 2015 года профстандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» действительно решено отменить — после долгого обсуждения с экспертами Минтруда, Совета Федерации и Национального совета при президенте по профквалификациям.

Чем не угодил стандарт и что грозит вузовским преподавателям, рассказала первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций Юлия Смирнова.

— Еще два года назад был поднят вопрос о том, что действующий профстандарт ограничивает доступ в вузы специалистов так называемых «реальных» практик, — объясняет Юлия Валерьевна. — Дело в том, что по стандарту к работе, например с магистрантами в вузе, можно было привлечь только «остепененного» специалиста, то есть того, кто не «ниже» доцента. А люди с огромным опытом работы на производстве, например, или просто классные специалисты в той или иной профессиональной сфере без степени могли рассчитывать максимум на позицию ассистента преподавателя — одну из самых простых. С соответствующей оплатой труда. Ясно, что опытные «практики» не спешили в вузы, а студенты, в итоге, не получали важнейших знаний из реальной профессиональной жизни.

По словам Юлии Смирновой, это первый случай, когда стандарт отменен без одновременного ввода замещающего документа. Но это не проблема.

— Следующий шаг — разработка нового профстандарта,- говорит Смирнова. — В этом поможет мониторинг рынка труда, который мы проводим вместе с советами по профквалификациям. Посмотрим, какую работу выполняют на тех или иных позициях преподаватели вузов, кого берут на работу в университеты. Думаю, все заинтересованы, чтобы в ближайшее время был разработан новый стандарт. И наше агентство, и недавно созданный совет по профквалификациям в сфере образования будут помогать в разработке. Главное — чтобы профсообщество договорилось о требованиях к преподавателям. Если сможем быстро договориться, то новый документ появится уже через полгода.

Источник: РГ

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