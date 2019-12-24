Должна быть ракета: власти Новосибирска показали эскизы фаллического катка

В процессе заливки основание ракеты «скруглилось», что спровоцировало скандал вокруг главного ледового объекта города

Ледовый каток рядом с НОВАТом, согласно проекту, должен был иметь форму ракеты

История вокруг катка рядом с оперным театром в Новосибирске обрастает новыми подробностями; ледовая площадка должна была иметь форму ракеты, но при заливке очертания немного изменились.

Ледовый каток рядом с НОВАТом, согласно проекту, должен был иметь форму ракеты. Об этом свидетельствуют эскизы новогодней площади имени Ленина, которые 28 ноября представили журналистам на пресс-конференции в мэрии.

Однако в процессе заливки основание ракеты почему-то скруглилось, что и спровоцировало скандал вокруг главного объекта ледового городка. Сейчас вид катка сверху у многих вызывает неприличные ассоциации.

Как сообщают региональные СМИ, художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман тоже признал, что на начальном этапе согласовывался каток именно в форме ракеты. Но несмотря на то, что проект вышел за рамки, представитель театра считает каток очень красивым.

Новосибирский каток, выполненные, как многим кажется, в эротической форме, прокомментировал знаменитый ведущий авторской программы Юрий Дудь. Снимок ледовой площадки он разместил на своём аккаунте в Instagram, сопроводив комментарием «Вот это я понимаю – Сила Сибири».

Ранее фото катка с подписью «Настоящее искусство должно возбуждать» опубликовала на личной странице вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Источник: sib.fm