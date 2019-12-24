Снес светофор: Авария водителя автобуса №6 с пассажирами на ул. Красной Сибири из-за скользкой дороги попала на видео в Бердске

Светофор продолжать работает после ДТП. Пассажиры ПАЗа в аварии не пострадали.

Светофор продолжает работать после ДТП

Сегодня, 24 декабря, в районе 14.10 произошло ДТП с пассажирами автобуса №6 в Бердске. Инцидент произошел на перекрестке улиц Красной Сибири и Лунной.

По словам водителя ПАЗа, он не справился с управлением из-за скользкой дороги и въехал в пешеходный светофор. Однако пассажиры в ДТП не пострадали. Светофор продолжает работать.

На место происшествия выехал корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». Пассажиры автобусы вышли на защиту водителя:

— Никто не пострадал. Все хорошо, дорога очень скользкая, вот и произошла авария. Водитель молодец, вырулил хоть так, что автобус не завалился на бок, — высказался пассажир Игорь Иванович.

Стоит отметить, что совсем недавно состоялась реконструкция улицы Лунной. Вновь установленные объекты в рамках капитального ремонта дороги передали в казну города и на баланс «ГорСвета». Власть оценила стоимость новых светофоров и освещения на ул. Лунной в 10,3 млн рублей.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

