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Галина Волчек впала в кому

17:15 24.12.2019 Фото: kremlin.ru
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Известную актрису и театрального режиссёра срочно госпитализировали с проблемами с сердцем

Галина Волчек впала в кому
Театральный режиссер Галина Волчек

Театральный режиссер Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, в больницу ее доставили вечером 23 декабря на машине скорой помощи. По предварительным данным, у 86-летней Волчек проблемы с сердцем. Отмечается, что в настоящий момент она находится в реанимации.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщил, что режиссер впала в кому.

Ранее, в июне, сообщалось о госпитализации Галины Волчек. Позже в театре «Ленком» опровергли эту информацию, уточнив, что режиссер проходила плановое обследование.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

Сейчас Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Продолжает работу в качестве театрального режиссера и руководителя «Современника».

Источник: lenta.ru

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