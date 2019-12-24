6 место заняла Россия в рейтинге самых пьющих стран мира

Некоторые обыватели полагают, что напрямую количество потребления спиртного зависит от того, что в стране прослеживается сложная экономическая или социальная ситуации

Ежегодно специалисты из Всемирной организации здоровья публикуют схематическую сводку наиболее пьющих народов. И всегда на верхушке рейтинга находятся европейские страны, где особенно выделяется группа постсоветских государств.

Чтобы составить максимально полную картину, аналитики используют статистику не только по производимому внутри страны алкоголю, но и учитывают импортированное спиртное вместе с купленным.

Примечательно, что чем выше страна выше взбирается в топе, тем меньше сами ее пьющие жители принимает факт собственной зависимости от алкогольных напитков, не считая это особенной проблемой.

При этом стоит отметить один интересный факт. Как сообщили эксперты из ВОЗ, в странах первой тройки причиной столь значительных показателей выступает тот факт, что местные не столько пьют, сколько приобретают для дальнейшего распространения. Но бессмысленно отрицать тот факт, что во многих странах постсоветского пространства алкоголизм выступает одной из самых частых зависимостей.

При этом одним из способов активной борьбы считается так называемый «сухой закон». Разумеется, он на 100% не избавляет от проблемы, но значительно понижает количество потребления выпивки на душу населения.

Также положительно сказывается на снижении уровня количества постоянно пьющих и религия. Это объясняет, почему в той же Турции, где основной религией является ислам, так мало алкоголиков.

Впереди планеты всей

Как ни странно, то Российская Федерация, которая славится своей неугасающей страстью к выпивке любого типа, не смогла в прошлом году взобраться на своеобразный пьедестал почета.Вместо нее лавры ушли Беларуси, следом за которой расположилась Украина. А лидерскую тройку замкнула Эстония.

Некоторые связывают это с тем, что количество проживающих на территории России и в указанных выше странах значительно разнится, отсюда и такие цифры, рассчитанные на душу населения.

За прошедший год украинцы употребили 17, 4 литра алкоголя на человека

Впрочем, шестое место РФ с 16,2 литрами потребления в год против той же Беларуси в 17,5 литров не сильно отличается.

Также некоторые обыватели полагают, что напрямую количество потребления спиртного зависит от того, что в стране прослеживается сложная экономическая или социальная ситуацию. Из-за этого люди плавно спиваются, так как не видят перспектив.

Но эта схема на самом деле не особенно работает, ведь на четвертом и пятом месте расположились вполне себе благополучные Чехия и Литва. А следом за Россией сразу же стоит Италия.

Европейский топ прерывает разве что восьмая по счету Южная Корея.

Но тут стоит отметить, что набор генов азиатов несколько отличается от славянского и европейского в частности. Корейцы пьют действительно много, но при этом их организмы гораздо реже страдают именно алкогольной зависимостью в привычном понимании этого термина.

В десятку также вошли любители вин – французы, фанаты эля – англичане, а немцы со своими пивными традициями расположились на одиннадцатой строчке.

Источник: TheRussianTimes