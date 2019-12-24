«Ни один эпизод не доказан»: Обсуждает обжалование приговора за хищения из бюджета адвокат и экс-чиновница Анна Захарова из Бердска

По мнению Николая Муштина, ни один из эпизодов, даже с точки зрения формальной стороны, не выдерживает критики. Анну Захарова приговорили к 4 годам условно. Экс-директор ЦИМО вышла из зала суда на свободу.

Обвиняемая в хищении 1 млн рублей Анна Захарова и ее адвокат Николай Муштин

Около полутора лет судья бердского городского суда рассматривала уголовное дело в отношении четырех подсудимых — Анны Захаровой, Ники Шапран, Сергея Горубнова и Ирины Кращук, которых подозревали в пособничестве.

Они, напомним, обвинялись в растрате бюджетных средств в муниципальном учреждении Центр информационного и материального обеспечения. По версии следствия, Захарова незаконно выписывала себе премии на общую сумму в 1 млн рублей. 19 декабря в отношении Анны Захаровой вынесен обвинительный приговор.

— Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ по трем эпизодам . На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с лишением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 3 года. Наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,- сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова.

Кроме того, экс-чиновница получила дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления. Мера пресечения в отношении Анны Захаровой в виде домашнего ареста изменена до вступления приговора суда в законную силу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Она освобождена из-под домашнего ареста в зале суда.

Доверитель Анны Захаровой Николай Муштин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что он и его подзащитная изучают приговор бердского горсуда. Вопрос об обжаловании приговора находится на стадии обсуждения.

— У нас есть еще время подумать. По моему мнению, как адвоката, ни один из эпизодов уголовного дела не доказан. Ни один из эпизодов, даже с точки зрения формальной стороны, не выдерживает критики, — высказал свою позицию адвокат Николай Муштин сегодня, 25 декабря.

Стоит отметить, что троих пособников экс-чиновницы также признали виновными в растрате муниципальных денег. Так, Сергей Горбунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года.

-Ника Шапран признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком 1 год 9 месяцев. Ирина Кращук признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года, — сообщила Наталья Сафронова.

С нее и Сергея Горубнова взыскан солидарно в пользу Бердска имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 469 680 рублей. А с Анны Захаровой и Ники Шапран взыскан солидарно в пользу Бердска имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 56 211 рублей.

— Кроме того, с Захаровой и Кращук взыскано солидарно в пользу Бердска имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 373 300 рублей, — уточнила Наталья Сафронова.