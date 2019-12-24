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Алла Пугачева и Максим Галкин впустили блогера Настю Ивлееву в свой замок в подмосковной деревне Грязь 

16:51 24.12.2019 Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru
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Вместо «новогоднего огонька» примадонна с мужем решили сняться для YouTube-канала Насти Ивлеевой.

Алла Пугачева и Максим Галкин впустили блогера Настю Ивлееву в свой замок в подмосковной деревне Грязь 

Весной юморист был гостем шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW

70-летняя Алла Пугачева и ее 43-летний муж Максим Галкин приняли участие в съемках новогоднего шоу Насти Ивлеевой. Многие поклонники уже оценили выпуск, а другие до сих пор удивлены, что примадонна в этом году выбрала такой «новогодний огонек».

Певица и юморист впустили в свой замок в подмосковной деревне Грязь блогера Настю Ивлееву. Она стала главной героиней шоу, напоминающего сказку. По сюжету переставшая верить в чудеса девушка попадает в роскошный дворец. За его стенами оказались звезды российского шоу-бизнеса.

Примадонна ее принимает, облаченная в черный наряд и говорит:

А что ты так волнуешься? Я знаю Настю.

Алла Пугачева и Максим Галкин впустили блогера Настю Ивлееву в свой замок в подмосковной деревне Грязь 

Примадонна снялась для YouTube-шоу Насти Ивлеевой

Ивлеева уже показала в Инстаграм отрывки из выпуска, который выйдет на ее YouTube-канале. Также тизером поделился супруг Примадонны Максим Галкин. Скорее всего, именно он уговорил певицу принять участие в проекте ведущей «Орла и решки».

Известно, что весной юморист был гостем шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW.

Отметим, что ранее директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что Примадонна не появится на новогодних огоньках на российском ТВ. Певица последние десять лет почти не дает концерты, и исключение сделала лишь в честь своего 70-летия.

Многие поклонники были удивлены. Многие признались, что тизер им так понравился, что теперь они не уснут, пока не увидят выпуск с Пугачевой.

Источник: Хочу

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