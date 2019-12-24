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Крупный штраф грозит Славе Степанову за фотографии катка-фаллоса

18:15 24.12.2019 Фото: pixabay.com
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Фотографии ледового городка наделали шума по всей России, их опубликовал даже известный блогер и журналист Юрий Дудь.

Крупный штраф грозит Славе Степанову за фотографии катка фаллоса
Беспилотник имеет немалую массу, жесткий корпус и быстро вращающиеся пропеллеры

Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку деятельности известного фотографа Славы Степанова, который недавно сделал несколько скандальных фото нового катка перед оперным театром. Степанова подозревают в нарушении правил воздушного пространства.

Фото городской елки и ледового городка у Новосибирского театра оперы и балета Слава Степанов выложил на своей странице в Фэйсбуке. После этого Новосибирск «прославился» во всей России. Вчера новосибирский каток фаллической формы, залитый перед оперным театром, удостоился двух минут в эфире «Первого канала». Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу выдвинул множество версий о том, что может означать такая форма катка и какой скрытый смысл она несет.

Комментировать форму катка и реакцию на нее взялись сначала вице-мэр Анна Терешкова, а затем и глава города Анатолий Локоть.

Как оказалось, Слава Степанов сделал скандальные фотографии с помощью коптера и, по всей вероятности, нарушил правила воздушного пространства.

«Он был обязан за пять дней не только уведомить о предстоящей фотосессии управление аэронавигации, но и взять там специальное разрешение на запуск беспилотника над оперным театром, — говорит представитель Новосибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь. — Насколько мне известно, такого разрешения Степанов не получал, а значит, автоматически нарушил Правила использования воздушного пространства над центром Новосибирска».

Кроме разрешения автор скандальных фото был обязан направить в соответствующие службы график предстоящего полета. «Все это очень опасно! Ведь беспилотник, запущенный Славой Степановым, мог вполне столкнуться с самолетом. За это правонарушение недавно стали штрафы стали больше. Если ранее нарушителю грозило до 5 тысяч рублей, то сейчас денежное наказание начинается от 30 тысяч», — добавила Евгения Жбирь.

Славу Степанова могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ (Нарушение использования воздушного пространства лицом, не наделенным полномочиями по его использованию).

В прокуратуре добавили, что учитывая то, что беспилотник имеет немалую массу, жесткий корпус и быстро вращающиеся пропеллеры, его столкновение с людьми или автомобилями может привести к негативным последствиям. Поэтому полеты над людьми, автодорогами и тем более над центром Новосибирска, мягко говоря, не рекомендуются.

Источник: ndn.info

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