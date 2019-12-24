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После сильных метелей нагрянет мороз в Западную Сибириь. В Бердск тоже

16:37 24.12.2019 Фото: Pixabay
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26 декабря похолодание начнется в Новосибирской области. И придется на дневное время, в течение этих суток ожидается -9…-14°, местами до -20°.

После сильных метелей нагрянет мороз в Западную Сибириь. В Бердск тоже
Похолодание идет в Бердск

На юго-востоке Западной Сибири на текущей неделе ожидаются снегопады с метелями и резкое усиление морозов, сообщает Гидрометцентр РФ.

По предварительному прогнозу Кемеровского ЦГМС, в области 27 декабря температура понизится на 10-12°: ночью до -20…-25°, местами до -32°, днем до -18…-23°, местами до -28°. Похолодание будет связано с циклоном, который пройдет севером Сибири и резко повернет на юго-восток, в направлении к Байкалу. Перед крепкими морозами ожидается снег и метель. 24 декабря порывы ветра до 17 м/с, 25 декабря ветер будут усиливаться до 22 м/с, днем снег может перейти кратковременно в мокрый снег. Температура воздуха в первой половине недели ночью -10…-16°, днем -4…-10°. В течение суток 26 декабря температура будет придерживаться отметок -7…-13°, снегопады и метели будут постепенно затухать, хотя ветер может еще усиливаться до 15 м/с.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, днем раньше, 26 декабря похолодание начнется в Новосибирской области. И придется на дневное время, в течение этих суток ожидается -9…-14°, местами до -20°. Накануне, 25 декабря при прохождении циклона на территории области сильные снегопады с метелью, ветер до 22 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

В Томской области, как сообщает Томский ЦГМС, похолодает уже в середине недели, 25 декабря. Самая низкая температура будет на северо-востоке области: ночью до -28°, днем до -22°. 26 декабря мороз усилится ночью местами до -32°, днем ослабеет только до -27°.

По прогнозу филиалов Западно-Сибирского УГМС (Алтайский ЦГМС и Горно-Алтайский ЦГМС) в Алтайском крае в первой половине недели прогнозируются снег и метели, ветер до 22 м/с, днем 25 декабря и местами 26 декабря до 24 м/с. днем 25 декабря температура повысится до -2…-7°, в течение суток будет придерживаться отметок -3…-8°, с похолоданием в течение дня. 25 декабря намечается сильный снегопад.

В Республике Алтай похолодает ближе к концу недели. А 25-26 декабря снег, местами сильный 26 декабря, метели и поземки, ветер до 18 м/с, в горах до 28 м/с. Мороз ослабеет 26 декабря ночью на 8-10°, днем на 5-7°. Преобладающая температура ночью -7…-12°, днем -1…-6°. На дорогах гололедица, снежные заносы. В горах Республики Алтай лавиноопасно.

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